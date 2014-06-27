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Spor
Deutsche Welle

Beckenbauer'in cezası kaldırıldı

FIFA, 13 Haziran'da verdiği geçici cezayı kaldırdığını Beckenbauer'e bildirdi. Beckenbauer'in, cezanın kaldırılmasına rağmen Brezilya'daki Dünya Kupası'na gitmeyeceği öğrenildi.

27 Haziran 2014 20:00


FIFA'nın açıklamasında, Beckenbauer'e verilen bu cezanın haksız olduğu ifade edilerek, "Beckenbauer'in FIFA'ya bilgi verme zorunluluğu bulunmadığı" görüşü savunuldu.

FIFA Etik Komitesi Beckenbauer'den bilgi istemesine rağmen komitenin soruşturma için istenen işbirliğini sağlamaması sebebiyle Beckenbauer'e sportif aktivitelerden 90 gün için men cezası verilmişti. Ancak Beckenbauer ceza aldığının açıklandığı tarihten 5 gün sonra istenilen 75 soruyu yanıtlayarak, FIFA'ya gönderdi.

Hem oyuncu, hem teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazanan Franz Beckenbauer, Bayern Münih'in başkanlığını yapmış, 2006'da da Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası Organize Komitesi'nin başkanlığını üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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