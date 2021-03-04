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Bebeğini öldürüp çöpe attı!

Fotoğraf: Arşiv

04 Mart 2021 11:41

Antalya'da 39 yaşındaki bir kadın, evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya gelen bebeğini öldürüp çöpe attı.

Serik'te bir sera firmasının çalışanları, pazartesi günü yerdeki kan lekelerinden şüphelenip yaptıkları kontrolde, çöpte bebek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bebeği, iş yerinde çalışan A.Ş.'nin dünyaya getirdiğini tespit etti. Jandarmanın gözaltına aldığı A.Ş., bekar olduğunu ve evlilik dışı ilişki sonucu hamile kaldığını, bebeği doğum yaptıktan sonra öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.

Cezaevine gönderildi

A.Ş. tedavisi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi sonrası jandarma karakoluna götürülen A.Ş., ifadesinin ardından salı günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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