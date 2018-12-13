Bebe- çocuk sektöründen Fas çıkarması

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe hayata geçirdiği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi (UR-GE) kapsamında 120 kişilik heyet, Fas’ın ticaret ve sanayi merkezi Kazablanka’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Bursalı üreticilerin yoğun ilgiyle karşılaştığı görüşmelerin yeni işbirlikleriyle taçlandırılması bekleniyor.

Bursalı bebe ve çocuk konfeksiyonu üreticileri büyüme yolculuklarını emin adımlarla sürdürüyor. Sektörde Ticaret Bakanlığı ile birlikte BTSO liderliğinde gerçekleştirilen UR-GE projeleriyle dünya pazarlarına açılan üreticiler, Afrika kıtası ile Avrupa arasındaki jeopolitik konumuyla stratejik öneme sahip Fas pazarına odaklandı. Bebe ve çocuk konfeksiyonu üreticileri; Rusya, İran, Sırbistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın ardından Fas’ta ikinci kez yurt dışı etkinliği gerçekleştirdi.

FAS’TA İŞ YAPMA FIRSATLARI

Bursa firmaları Kazablanka’da ilk olarak ‘Fas ile İş Yapma Fırsatları’ konulu toplantıya katıldı. Toplantıya Türkiye’nin Kazablanka Ticaret Başmüşaviri Mehmet Elbir de eşlik etti. Başmüşavir Elbir, Fas ekonomisinde İspanyolların ve Fransızların oldukça etkili olduklarını belirterek, “BTSO gibi öncü kuruluşların hedef odaklı çalışmalarıyla Türkiye’nin de bu pazardan önemli pay alacağına inanıyorum” dedi.

Bursalı üreticilerin ikinci adresi ise kentin toplancı pazarları Garaj ve Allal bölgeleri oldu. Kafile başkanlığını BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit’in yaptığı organizasyon kapsamında UR-GE üyeleri, pazarda yer alan ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

TÜRKİYE’NİN FAS BÜYÜKELÇİSİ DOĞAN’DAN BTSO’YA TEBRİK

Kazablanka programının üçüncü gününde ise ikili iş görüşmeleri yapıldı. 60 firmanın özel stantlarında ürünlerini sergilediği organizasyona Faslı şirketler büyük ilgi gösterdi. İkili iş görüşmelerinin gerçekleştirildiği Grand Mogador Otel’i Türkiye’nin Fas Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan da ziyaret etti. Fas’ın kıtalararası geçiş güzergahında bulunduğunu ifade eden Doğan, “Fas pazarı, bu tür etkin çalışmalarla üreticilerimiz için güçlü bir potansiyel taşıyor. Ülkemizin ihracat odaklı kalkınma hedeflerine; \'Bursa Büyürse Türkiye Büyür\', inancıyla büyük katkı sağlayan BTSO’yu burada gerçekleştirdiği etkinlik için tebrik ediyorum” dedi.

\'BURSA ÜRETİMDEKİ GÜCÜNÜ KITALAR ÖTESİNE TAŞIYOR\'

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve BTSO Dış Ticaret Konsey Başkanlığı görevini yürüten Murat Bayizit, Türkiye ile Fas’ın tarihi ve kültürel bağlarının 600 yıllık bir geçmişe dayandığını, ancak iki ülke arasındaki ticaretin arzu ettikleri seviyenin altında olduğunu vurguladı. İlk etapta Bursa ile Fas arasında 130 milyon dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmini yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Bayizit, bu kapsamda bebe ve çocuk konfeksiyonu üreticilerinin çalışmalarının önemine işaret etti. Kafile başkanı olarak yer aldığı etkinlikte UR-GE üyelerinin sektörün gücünü ülke sınırlarının da ötesinde kıtalararası alana taşıdığını ifade eden Murat Bayizit, “Toplamda 120 kişilik heyetimizle gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmelerinin Bursamızın ticaret hacmine önemli katkı sağlayacağına inanıyor, Fas programımızın tüm firmalarımız ve kentimiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum\" dedi.



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