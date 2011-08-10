-BEBE 6 AY YOK İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Beşiktaş'ın, İngiltere'nin Manchester United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Bebe'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Portekiz Ümit Milli Takımı'nın, Slovakya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Bebe'nin, çekilen MR'ı sonucunda sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve sahalara dönmesinin 6 ayı bulacağı bildirildi. Beşiktaş Kulübü Doktoru Devrim Urgun, Portekiz Milli Takımı doktorlarıyla görüştüğünü belirterek, ''Ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini bize bildirdiler. Oyuncumuzun ameliyat olması gerekiyor. Kendisi bizde kiralık oynadığı için kulübü Manchester United yetkilileriyle de irtibata geçtik. Ameliyatın nerede yapılacağı konusunda ortak karar vereceğiz'' diye konuştu.