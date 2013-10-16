BDP'li kadınlardan Mustafa Mutlu'ya 'porno' tepkisi

BDP Kadın Meclisleri, Aydınlık gazetesi yazarı Mustafa Mutlu’nun T24 yazarı Hazal Özvarış’a verdiği röportajda” çanak antenden porno film izliyorlar” şeklindeki sözlerini kınadı. Kadın Meclisleri "bu en başta gazetecilik mesleği ve etiği adına bir rezalettir” ifadelerini kullandı.

Mutlu’yu sert bir dille eleştiren BDP Kadın Meclisleri’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kürtlerin kendi dillerinde kendi kanallarını izleme ısrarını hazmedemeyen ve bunu manipüle etmeye çalışan sömürge zihniyetli densizler birer sosyolog edasıyla, analiz adı altında Kürtlere hakaret etmekte bir beis görmemektedir. Bu kendini bilmezliğin öncülüğünü yapan Candaş Tolga Işıklı isimli kişiden sonra, Mustafa Mutlu isimli zat, T24’te yayımlanan ve kendisini muhalif olduğundan dolayı mağdur edilen bir gazeteci gibi göstermeye çalıştığı, her cümlesinin birbiriyle çeliştiği röportajında bile bu densizliği devam ettirmiştir.”



“Bu en başta gazetecilik mesleği ve etiği adına bir rezalettir” diyen BDP Kadın Meclisleri, Mustafa Mutlu’yu sarf ettiği ırkçı sözlerinden dolayı kınadı ve ekledi: “Bu miadı dolmuş sömürgeci zihniyeti uyarıyoruz. Kürt halkına ve Kürt halkının değerlerine hakaret edemezsiniz. İşlediğiniz nefret suçunun hesabını sormak için bütün meşru zeminleri sonuna kadar kullanacağız.”