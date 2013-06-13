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Politika

BDP heyeti Kandil'de görüşmelerde bulundu

BDP'li Demirtaş ve Buldan, dün Kuzey Irak'a giderek Kandil Dağı'nda PKK'nın yöneticileri ile bir araya geldi.

13 Haziran 2013 19:41

Kürt sorununun çözümü için başlatılan çözüm süreci kapsamında daha önce İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşen ve son görüşmeyi de 7 Haziran Cuma günü gerçekleştiren BDP heyetinin, dün Kuzey Irak'a giderek Kandil'de PKK yöneticileri ile görüştükleri belirtildi.

İmralı'da Öcalan ile görüşen BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'ın dün uçak ile Erbil'e gidip, buradan karayolu ile Kandil Dağı'na çıkarak Murat Karayılan dahil bazı PKK yöneticileri ile bir araya geldikleri kaydedildi.

Kandil'de gün boyu süren görüşmelerden sonra BDP heyetinin önce Erbil'e döndüğü ve bugün Türkiye'ye geldikleri belirtildi.

Kandil'deki görüşmede, BDP heyetinin PKK yöneticileri ile İmralı'ya gerçekleştirdikleri ziyareti değerlendirdikleri ve Öcalan'ın onlara dönük mesajlarını ilettikleri belirtildi.

Önümüzdeki 10 gün içerisinde İmralı'ya bir ziyaretin daha gerçekleştirileceği ve Öcalan'ın genel bir açıklamasının alınarak kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi.

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