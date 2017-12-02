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Politika

BBP Genel Başkanı Destici'den 'belge' açıklaması

Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "CHP'li yöneticilerin bundan sonra  yapması gereken şey ellerindeki bütün argümanları savcılıkla eksiksiz bir şekilde  paylaşmak ve yargının vereceği kararı beklemek olmalıdır"

02 Aralık 2017 14:11

Gizem KARADAĞ/ANKARA,(DHA)-BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, \"CHP\'li yöneticilerin bundan sonra  yapması gereken şey ellerindeki bütün argümanları savcılıkla eksiksiz bir şekilde  paylaşmak ve yargının vereceği kararı beklemek olmalıdır\" dedi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, ABD\'de devam eden ve Rıza Zarrab\'ın tanık olarak dinlenildiği mahkeme sürecinde CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun iddialarının akıllara, \'acaba ABD\'deki mahkeme sürecinin bir uzantısı mıdır \' sorusunu getirdiğini söyleyen Destici, \"CHP\'nin bu tavrı bize, Üstad Necip Fazıl\'ın 1956\'da yine CHP için söylediği, \'Bugün bizdeki muhalefet, iktidarı düşürmek kaydıyla vatanı düşürmeye bile razıdır\' sözünü hatırlatmıştır. Geçmiş dönemlerde buna benzer belgeler 1990\'lı yılların iktidar çevreleri için Büyük Birlik Partisi\'ne de gelmiş ama BBP\'nin asil kadroları tarafından, \'bunlar siyasetin değil, hukukun konusudur\' denilerek ellerinin tersiyle itilmiştir. Yaklaşık 6 ay önce, bir internet sitesinde malum çevrelerce paylaşıldığı söylenen ve hukukun konusu olan bu iddiaların bugün bizzat ana muhalefet partisinin genel başkanı ve sözcüleri tarafından dillendirilmesi çok yönlü bir şaibeye de sebep olmuştur. Bu da, büyük bir iddia ile açıklanan bu dekontların kaynağı ile ilgilidir. Hukukun konusu olması gereken hususlar, günlük ve çıkar amaçlı siyasetin  konusu yapılmamalıdır. Bunun yapana da faydası olmayacaktır. Burada  kazanacak olan sadece bu dekontları servis edenler ve arkalarındaki Türkiye düşmanları olacaktır. CHP\'li yöneticilerin bundan sonra  yapması gereken şey ellerindeki bütün argümanları savcılıkla eksiksiz bir şekilde  paylaşmak ve yargının vereceği kararı beklemek olmalıdır\" dedi.

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