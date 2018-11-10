BB.Erzurumspor - Göztepe: 2-1

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xxx), Mehmet Cem Hanoğlu (xxx), Erdem Bayık (xxx)

BB.ERZURUMSPOR : Sehic (xxx)- Egemen (xxx), Acka (xx), Leo (xxx), Taylan (xxx) (Dk. 59. Kone (xx), Jasmin Scuk (xxx), Özer (xxx) (Dk. 89. Tshabalala (x), Sunu (xx), Emrah (xx) (Dk. 76. Khubulov (xx), Auremir (xx), İbrahim (xxx)

GÖZTEPE: Beto (xx)- Titi (xx), Kadu (xx), Gassama (xx), Berkan (x), Halil (x), Borges (x)(Dk. 82 Samed (x), Poko (x) (Dk62. Alpaslan (x), Castro (xx), Yasin (xx), Jerome (x) (Dk 62. Cikalleshi (x)

SARI KART: Taylan, Sunu (BB.Erzurumspor), Borges, Alpaslan (Göztepe )

GOLLER: Dk.28 İbrahim, Dk.53 Taylan (BB. Erzurumspor) Yasin (Göztepe)

Spor Toto Süper Ligi\'nin 12\'nci haftasında BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu\'nda İzmir temsilcisi Göztepe\'yi ağırladı. BB. Erzurumsporlu futbolcular sahaya \'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz\' yazılı pankartla çıktı. Tribünü dolduran taraftarlar da \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganı attı. Taraftarlar Hakkari şehitlerini de attıkları sloganlarla unutmadı. BB. Erzurumspor, İbrahim ve Taylan\'ın golleriyle Göztepe\'yi mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

10\'uncu dakikada İbrahim\'in pasıyla cezalanı çizgisi önünde topla buluşan Özer, müsait durumdaki Taylan\'ı gördü. Taylan\'ın şutunda top auta çıktı.

13\'üncü dakikada Sunu\'nun pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Özer, defansı geçerek çizgiye indi. Özer\'in şutunda Göztepe defansı topu kornere çeldi. BB. Erzurumsporluların penaltı itirazına VAR hakemleri yok dedi.

23\'üncü dakikada Berkan Yasin\'le verkaça yaptıktan sonra BB. Erzurumspor ceza alanına girdi. Toplu buluşan Berkan sağ kanatta bekleyen Jerome\'ye orta yaptı. Jerome\'nin şutu yan ağlarda kaldı.

28\'inci dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest atışta Emrah yanındaki İbrahim\'i pas verdi. Bir süre topla ilerleyen İbrahim yaklaşık 25 metreden sert vurdu. Meşin yuvarlak Beto\'nun sağından ağlara gitti. 1-0

38\'inci dakikada Sehic\'in kale vuruşunda topla buluşan Özer ceza alanına girerken ortaya sert bir şut çıkardı. Emrah önünden geçen topa dokunamadı.

53\'üncü dakikada orta sahadan gelişen BB. Erzurumspor atağında sol kanatta topla buluşan Emrah arkada bekleyen Taylan\'a orta yaptı. Taylan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

67\'nci dakikada Gassama\'nın ortasında topla cezalına içinde buluşan Alpaslan göğsüyle yumuşattıktan sonra vurmak istedi. Defansın müdahalesi sonucu top kaleci Sehic\'te kaldı.

69\'uncu dakikada sağ kanattan gelişen BB. Erzurumspor atağında Sunu cezaalanına girerken sert vurdu. Kaleci Beto, son anda yakaladı.

85\'inci dakikada kazanılan serbest atışta Göztepe\'de Yasin topun başına geçti. Yasin\'in köşeye giden sert şutunu kaleci Sehic parmaklarıyla kornere çeldi.

89\'uncu dakikada ani gelişen Göztepe atağında kaleci Sehic\'in boşa çıktığı topu Yasin ağlara gönderdi. 2-1

Maç ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)



