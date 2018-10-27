B.B. Erzurumspor - Kasımpaşa: 1-1

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Arda Kardeşler (x), Ali Saygın Ögel (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xxx) - Dos Santos (xx), Egemen (xx), Lokman (xxx), Leo (xx), İbrahim Akdağ (xx), Jasmin Scuk (xxx), Taylan Antalyalı (xxx), Özer (xxx), Sunu (x) (Dk. 30 Munsy xx), Emrah (x) (Dk. 72 Tshabalala x) (Dk. 79 Acka x)

KASIMPAŞA: Ramazan (xxx) - Popov (xx), Veysel (xxx), Ben Youssef (xxx), Veigneau (xx) (Dk. 52 Onur xx), Pavelka (xx), Sadiku (xx), Tarkan (xx) (Dk. 62 Koita (xx), Trezeguet (xxx), Eduok (xxx) (Dk. 89 İlhan x), Diagne (xxx)

GOLLER: Dk. 40 Lokman (B.B Erzurumspor). Dk. 74 Diagne (P) (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Özer, Acka (B.B Erzurumspor), Diagne (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Egemen (B.B Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında B.B Erzurumspor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin karşılaşmadaki golünü 40\'ıncı dakikada Lokman kaydederken, Kasımpaşa\'nın golü Mbaye Diagne\'den geldi. Erzurumspor\'da mücadelenin 76\'ncı dakikasında Egemen gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

17\'nci dakikada Emrah\'ın pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Sunu\'nun vuruşunda top auta gitti.

40\'ıncı dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Emrah\'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı. Emrah\'ın tekrardan yaptığı ortada Lokman\'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

74\'üncü dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Egemen\'in müdahalesiyle Mbaye Diagne ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, Egemen itirazları sonucu 2\'nci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne\'nin vuruşunda top ağlarla buluştu:1-1.

83\'üncü dakikada hakem yine penaltı noktasını gösterdi. Trezeguet topla ceza sahasına girer girmez, Acka\'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Kazanılan penaltı atışında Diagne\'nin vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1\'lik skorla sona erdi.

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