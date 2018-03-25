T24 LogoT24 Logo
Spor

Bayrampaşa - Ofspor: 1-2 

Mustafa AKIN-İSTANBUL,(DHA) STAT: Çetin Emeç  HAKEMLER: Yakup Özhan, Onur İçyer, Mehmet Kirişçioğlu BAYRAMPAŞA: Hamdi (xx), Polat (xx), Sefa (xx), Benhur (xx), Bülent (xx), İlker (xx), Said (xxx), Sercan (xx) (Dk

25 Mart 2018 20:10

Mustafa AKIN-İSTANBUL,(DHA)

STAT: Çetin Emeç 
HAKEMLER: Yakup Özhan, Onur İçyer, Mehmet Kirişçioğlu
BAYRAMPAŞA: Hamdi (xx), Polat (xx), Sefa (xx), Benhur (xx), Bülent (xx), İlker (xx), Said (xxx), Sercan (xx) (Dk. 84 Hamit ), Hakan (xx) (Dk. 54 Muhammet xx), Gökhan (xx), Hayrullah (xx) 
OFSPOR:  Beycan (xxx), Arif (xxx), Fatih (xxx), Sergen (xx), Nevzat (xx) (Dk. 84 Canberk), Muhammet (xx), Talha (xxxx), Hamdi (xxx), Furkan (xx) (Dk. 75 Niyazi x), Abdulkadir (xxx), Ferhat (Dk. 11 Fatih Aydın xx)
GOLLER: Dk. 51 ve Dk. 90 Talha (Ofspor), Dk. 67 Said (Bayrampaşa)
SARI KARTLAR: Polat, Hayrullah, Bülent, İlker (Bayrampaşa), Hamdi, Furkan, Fatih, Nevzat (Ofspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 28\'inci hafta mücadelesinde Ofspor, Bayrampaşa deplasmanından 2-1\'lik skorla galip ayrıldı. Ofspor\'un goller, 51\'inci ve 90\'ıncı dakikada Taha\'dan gelirken, Bayrampaşa\'nın tek golünü 67\'nci dakikada Said kaydetti. Ofspor 42 puanla 7\'nci sıraya yükselirken, Bayrampaşa, 48 puanla 4\'üncü sırada kaldı.   
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa AKINİSTANBULDHA STATEmeç  HAKEMLER YakupOnurMehmet Kirişçioğlu BAYRAMPAŞA HamdiPolatSefaBenhurBülentSaidSercanDkHamitHakanMuhammetGökhanHayrullahArifFatihSergenNevzatCanberk MuhammetTalha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 6'ya yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24