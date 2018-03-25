Bayrampaşa - Ofspor: 1-2 

Mustafa AKIN-İSTANBUL,(DHA)
STAT: Çetin Emeç
HAKEMLER: Yakup Özhan, Onur İçyer, Mehmet Kirişçioğlu
BAYRAMPAŞA: Hamdi (xx), Polat (xx), Sefa (xx), Benhur (xx), Bülent (xx), İlker (xx), Said (xxx), Sercan (xx) (Dk. 84 Hamit ), Hakan (xx) (Dk. 54 Muhammet xx), Gökhan (xx), Hayrullah (xx)
OFSPOR: Beycan (xxx), Arif (xxx), Fatih (xxx), Sergen (xx), Nevzat (xx) (Dk. 84 Canberk), Muhammet (xx), Talha (xxxx), Hamdi (xxx), Furkan (xx) (Dk. 75 Niyazi x), Abdulkadir (xxx), Ferhat (Dk. 11 Fatih Aydın xx)
GOLLER: Dk. 51 ve Dk. 90 Talha (Ofspor), Dk. 67 Said (Bayrampaşa)
SARI KARTLAR: Polat, Hayrullah, Bülent, İlker (Bayrampaşa), Hamdi, Furkan, Fatih, Nevzat (Ofspor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta 28\'inci hafta mücadelesinde Ofspor, Bayrampaşa deplasmanından 2-1\'lik skorla galip ayrıldı. Ofspor\'un goller, 51\'inci ve 90\'ıncı dakikada Taha\'dan gelirken, Bayrampaşa\'nın tek golünü 67\'nci dakikada Said kaydetti. Ofspor 42 puanla 7\'nci sıraya yükselirken, Bayrampaşa, 48 puanla 4\'üncü sırada kaldı.