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Bayramda uçtular

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesinde Erzincan Türk Hava Kurumu Yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye birincisi Ali Zaimoğlu arkadaşı Bayram Yücel ile birlikte Sitare Dağı'ndan uçarak hemşehrilerine görsel şölen yaşattılar

01 Eylül 2017 15:50

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM\'un Oltu ilçesinde Erzincan Türk Hava Kurumu Yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye birincisi Ali Zaimoğlu arkadaşı Bayram Yücel ile birlikte Sitare Dağı\'ndan uçarak hemşehrilerine görsel şölen yaşattılar.
Bayram namazından çıktıktan sonra kurban kesen ilçe halkından bazıları kendilerini yaraladı. Kurban tutarken kolu omuzundan çıkan Selahattin Taşkın Erzurum Bölge araştırma Hastanesine sevk edildi. Öte yandan Erzincan Türk Hava Kurumu Yamaç paraşütü eğitmeni Türkiye birincisi  Ali Zaimoğlu her bayram olduğu gibi bu bayram da arkadaşı Bayram Yücel ile birlikte Oltu Sitare dağından uçarak Oltu kalesi ile Taşkınlar çifliğine indi. Oltulu hemşerilerine görsel şölen izleten Ali Zayımoğlu, \"2013 yılından itibaren her bayram sabahı Oltu\'da uçuş yapıyorum. Bundan sonraki bayramalarda daha çok arkadaşımızı getirip birlikte uçacağız\" diye konuştu.

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