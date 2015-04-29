Bayern’in penaltı kâbusu



Almanya Federasyon Kupası'nda ilk finalist Borussia Dortmund. Sarı-siyahlılar heyecan dolu geçen ve 120 dakikası 1-1 sona eren maçta güçlü rakibini penaltı atışlarıyla 2-0 yenerek finale kaldı.

Hafta sonunda 25'inci lig şampiyonluğunu garantileyip Şampiyonlar Ligi yarı finalinde de Barcelona ile eşleşen Bavyera ekibi 75 bin kişinin izlediği karşılaşmaya üstün başladı. Kırmızı-beyazlılar 29'uncu dakikada eski Dortmundlu Robert Lewandowski'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi takımın üstünlüğü 75'nci dakikaya kadar sürdü. Maçı bırakmayan Dortmund Mkhitaryan'ın ortasını ağlara yollayan Pierre-Emerick Aubameyang'ın golüyle beraberliği sağladı (75.). Eşitlik 120 dakika boyunca bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Bayern adına topun başına gelen Philipp Lahm (en üst resim) ve Xabi Alonso'nun atış sırasında ayakları kayınca top auta gitti. Mario Götze vuruşunda Dortmund kalecisi Mitchell Langerak'ı geçemedi. Dördüncü penaltıyı kullanan Bayern kalecisi Manuel Neuer de vuruşu üst direğe nişanlayınca İlkay Gündoğan ve Sebastian Kehl'in penaltı golleri Borussia Dortmund'u finale taşıdı. Sarı-siyahlı Mats Hummels'in penaltısını kaleci Neuer kurtardı.

Penaltı itirazları

Karşılaşmanın hakemi Peter Gagelmann özellikle iki pozisyondaki kararlarlarıyla başta teknik direktör Pep Guardiola olmak üzere Bayernli futbolcuların itirazlarıyla karşılaştı. Dortmundlu savunmacı Schmelzer'in kendi ceza alanı içinde elle oynamasını es geçen Gagelmann 117'nci dakikada kaleci Langerak'ın topa kontrolsüz çıkarak Lewandowski ile çarpıştığı pozisyonda da yine penaltı beklentilerine yanıt vermedi. Lewandowski karşılaşma sonrası beyin sarsıntısı şüphesiyle tedavi altına alındı. Polonyalı spor portalı ‘Sport'ta milli oyuncunun çenesinde kırık olduğu ve omzundan da sakatlandığı bilgisi yer aldı.

Robben yine sakatlandı

Maça 83'üncü dakikada dahil olan Dortmundlu Kevin Kampl 108'inci dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Sloven oyuncu final maçında forma giyemeyecek. Oyuna sonradan girip sahayı erken terk etmek zorunda kalan bir başka isim Bayernli Arjen Robben oldu. Hollandalı yıldız karın kasındaki sakatlık nedeniyle uzun süre uzak kaldığı formasına bu maçla kavuştu ama 68'inci dakikada girdiği maçı 83'üncü dakikada sakatlanarak terk etmek zorunda kaldı. Robben'in 6-12 Mayıs tarihlerinde Barcelona ile oynanacak yarı final maçlarında yer almasının şüpheli olduğu öğrenildi.

‘Cehennemi gibi maç'

Karşılaşmadan sonra Bayern teknik direktörü centilmenliği elden bırakmayarak “Takımımla büyük gurur duyuyorum, çok memnunum. Dortmund'u da kutluyorum” diye konuşurken milli oyuncu Thomas Müller “Gerçekten maç içinde hata yapmadık. Ancak sahadan mağlup ayrılan taraf olduk. Bundan tiksiniyorum” ifadelerini kullandı. Dortmund teknik direktörü ise “bugün cehennemi yaşadık” değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih aldığı bu mağlubiyetle kupada üst üste dördüncü kez finale yükselme şansını kullanamadı. Bayern son iki yılda kupayı kazanmıştı. Borussia Dortmund kupada 7'nci kez finale yükselmenin sevincini yaşadı. Batı Almanya ekibi 30 Mayıs'ta Berlin'deki finali kazanırsa kupayı dördüncü kez müzesine götürecek.

Borussia Dortmund'un finaldeki rakibi bu akşam belli olacak. Üçüncü lig takımlarından Arminia Bielefeld sahasında lig ikincisi Wolfsburg'u konuk edecek. Karşılaşma TSİ 21:30'da başlayacak.