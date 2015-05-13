Bayern’in final rüyası sona erdi



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Barcelona oldu. Katalan ekibi Münih'te oynanan ve 70 bin kişinin izlediği yarı final rövanş mücadelesinde Bayern Münih'e 3-2 yenilmesine rağmen ilk maçta aldığı 3-0'lık galibiyetin avantajıyla 6 Haziran'da Berlin'de oynanacak finale yazdırmayı başardı.

Bayern Münih bir ‘mucize'yi gerçekleştirme umuduyla çıktığı güçlü rakibi karşısında maça iyi başlayıp erken bir gol de buldu. Mehdi Benatia 7'nci dakikada attığı kafa golüyle skoru 1-0'a getirdi. Ancak Bayern savunması yine Messi-Suarez-Neymar üçlüsünü durduramadı. İlk çeyrek dolmadan Suarez'in pasını ağlara gönderen Neymar takımına beraberliği sağladı (15.). İlk yarım saat dolmadan aynı ikilinin organizasyonunda yine Neymar skoru 2-1'le konuk takımın lehine getirdi (29.). Bu gol ev sahibi takımın tur umutlarını iyice söndürdü.

İkinci yarıda taraftarlarına en azından bir galibiyet izletmek isteyen Bayern Münih, maçtan kopmayarak Robert Lewandowski (59.) ve Thomas Müller'in (74) golleriyle 3-2 öne geçti ve 90 dakika bu skorla sona erdi. İyi bir maç çıkaran Barcelona'nın Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen özellikle ilk yarıda yaptığı önemli kurtarışlarla rakibine tur umudu vermedi.

Bayern Münih kaptanı Philipp Lahm “hepimiz mucizeye inanmıştık ancak ne yazık ki olmadı. Ancak olağanüstü bir atmosfer vardı. Böylesini çok az yaşadım” derken Thomas Müller de “Başabaş mücadele etmemiz memnuniyet vericiydi. Ancak bize bir faydası olmadı. İlk maçı 3-0 kaybetmemize rağmen tur atlayabilirdik” değerlendirmesinde bulundu.

Bu sonuçla iki sezondur takımın başında olan Bayern Münih'in İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha yarı finalde bir İspanyol takımına elenmiş oldu. Bavyera ekibini geçen sezon da yarı finalde Real Madrid saf dışı bırakmıştı.

Barcelona'nın finaldeki rakibi bu akşam oynanacak karşılaşma sonrası belli olacak. Son şampiyon Real Madrid 2-1 kaybettiği maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'u Santiago Bernabeu'da konuk edecek. İsveçli hakem Jonas Eriksson'un yöneteceği mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.