Bayern’in en ciddi rakibi



UEFA Şampiyonlar Ligi’de üçüncü hafta grup maçları bu akşam başlıyor. Şampiyonluk adaylarından Bayern Münih, E grubu maçında İtalya’nın Roma takımına konuk oluyor.

Gruptaki ilk iki maçında Manchester City ve CSKA Moskova engellerini zor da olsa kayıpsız geçen Bayern Münih, Roma’yı da yenip grup liderliğini sağlamlaştırmak istiyor. Bavyera ekibi ilk iki maçında sahadan 1-0’lık sonuçlarla, istediğini alarak ayrılmıştı. İtalyan ekibi ise CSKA Moskova’yı 5-1 yenmiş Manchester City ile 1-1 berabere kalmıştı. Pep Guardiola’nın onbiri Roma’daki maçın Bundesliga’da son iki maçta alınan farklı galibiyetler kadar kolay olmayacağının bilincinde. Bayern Münih ligde hafta sonunda Werder Bremen’i 6-0, milli maç arasından önce de Hannover’i 4-0 mağlup etmişti. Hollandalı yıldız Arjen Robben “Bu iki maçta istediğimiz futbolu oynadık. Buradaki karşılaşma da çok çekişmeli olacak. Hazır olduğumuzu düşünüyorum” derken kulübün Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge 5 Kasım’da Münih’te yapılacak rövanş mücadelesiyle birlikte bu iki maçın ikinci tur kapısını açacak mücadeleler olacağı görüşünde.

Serie A'da ikinci durumda bulunan Roma da zorlu maça hazır. Hafta sonunda Chievo karşısında ilk yarıda 3-0’lık skoru yakalayan başkent ekibi daha sonra maçı rölantiye aldı. Şampiyonlar Ligi’ndeki 5-1’lik CSKA Moskova karşısında da ilk yarım saatte skoru 4-0 yapan Roma bu sezon gollerinin büyük bölümünü ilk yarıda kaydediyor. Bayern Münih'te teknik heyet savunmayı rakibi karşısında özellikle ilk dakikalarda dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Olimpiyat stadındaki Roma – Bayern Münih mücadelesini İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek. TSİ 21:45’te başlayacak olan maça takımların şu muhtemel onbirlerle çıkması bekleniyor:

Roma: de Sanctis – Maicon, Manolas, Yanga-Mbiwa, Holebas, Pjanic, de Rossi, Nainggolan – Florenzi, Totti, Gervinho.

Bayern Münih: Neuer – Rafinha, J.Boateng, Dante, Alaba – Lahm, Xabi Alonoso – Robben, Müller, Götze – Lewandowski.

Schalke zorlu virajda

Grubun ‘zayıf’ takımı Maribor ile evinde 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşayan Schalke ilk iki maçında topladığı 2 puandan memnun değil. Mavi-beyazlılar ikinci tur şansını devam ettirebilmek için bu akşam G grubunda Gelsenkirchen’de ağırlayacağı Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un karşısına kazanmak için çıkacak. Lizbon 1 puanla son sırada bulunuyor. Schalke’nin çiçeği burnunda teknik direktörü Roberto di Matteo mümkün olduğunca fazla puan toplamak zorunda olduklarını ifade ederek özellikle defans kurgusu üzerinde duruyor. Ligde 2-0 kazandıkları Hertha Berlin karşısında defans göbeğini oluşturan Benedikt Höwedes – Kaan Ayhan ikilisinin uyumu teknik heyeti sevindirdi.

Sporting Lizbon, Benfica ve Porto'nun ardından Portekiz'in en gözde üçüncü kulübü. Son lig şampiyonluğunu 2002'de yaşayan başkent ekibi hafta sonunda Penafiel deplasmanında Portekizli milli oyuncu Nani ve dünya kupasında Cezayir'in kadrosunda yer alan Islam Slimani'nin etkili oyunuyla 4-0 kazandı. Sporting Lizbon aynı başarıyı Schalke karşısında tekrarlamak istiyor.

Schalke'nin stadı Veltins-Arena'da TSİ 21:45'te başlayacak olan Schalke – Sporting Lizbon maçını Rus hakem Sergey Karasev yönetecek. Takımların muhtemel kadroları şöyle;

Schalke: Fährmann – Uchida, Ayhan, Höwedes, Aogo – Neustädter, Höger – Choupo-Moting, K.Prince Boateng, Draxler – Huntelaar.

Sporting Lizbon: Rui Patricio – Cedrid, Paulo Oliviera, Mauricio, Silva – William Carvalho, Adrien Silva – Nani, Joao Mario, Carrillo – Slimani.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam E, F, G ve H gruplarında toplam 8 karşılaşma oynanacak program şöyle;

E grubu:

CSKA Moskova – Manchester City

Roma – Bayern Münih

F grubu:

APOEL – Paris St.Germain

Barcelona – Ajax

G grubu:

Chelsea – Maribor

Schalke – Sporting Lizbon

H grubu:

BATE Borisov – Shakhtar Donetsk

Porto – Athletic Bilbao

CSKA Moskova ile Manchester City arasındaki mücadele TSİ 19:00'da başlarken diğer karşılaşmaların tamamı TSİ 21:45'te oynanacak.