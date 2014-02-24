Bayern’e rakip dayanmıyor



Alman birinci futbol ligi Bundesliga’nın 22’nci haftasında Hannover deplasmanına konuk olan lider Bayern Münih, rakibini sahasında 4-0 mağlup etti. Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola pazar günü Hannover karşısında Arsenal maçı 11’inden farklı olarak 4 futbolcuya yer vermedi. Kaleci Neuer, Dante, Toni Kroos ve Robben’in yerine bu kez kaleci Starke, Rafinha, Schweinsteiger ve Müller ilk 11’de başladı. Hannover teknik direktörü Tayfun Korkut, favori rakipleri karşısında rahatsız eden ve agresif bir futbol oynayacakları sözünü vermişti. Ancak Türk antrenör bu sözünü 25 dakika tutabildi. Bayernli Thomas Müller, gol perdesini açan isim oldu. Sonraki dakikalarda da Bayern Münih defansına çok iş düşmedi ve devre Thiago’nun golüyle sona erdi (34.).

Teknik ve taktik anlayışı ikinci yarıda tamamen ele geçiren Bayern, 59’uncu dakikada yeniden Thomas Müller ve 66’ncı dakikada Mario Mandzukic ile 4 farklı skoru yakaladı. Maç sonrası Hannover teknik direktörü Tayfun Korkut, Bayern’in iyi futbolunu teslim ederken, oyuncularının mücadele azmini övdü. Bayern Münih, 2014’te oynadığı 7’nci maçından da geriye düşmeden ve gol yemeden galip ayrılırken, puanını da 62’ye yükselterek en yakın takipçisi Bayer Leverkusen’e 19 puan fark yaptı.

Frankfurt-Bremen tat vermedi

Günün pazar günü oynanan diğer maçı Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen arasındaydı ve başladığı gibi 0-0 sona erdi. Geçen perşembe UEFA Avrupa Ligi maçında Porto ile karşılaşan ve Almanya'ya 2-2’lik sonuçla dönerek tur şansını rövanşa taşıyan ev sahibi ekip, Bremen karşısında da üstündü ancak yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Zevksiz mücadelenin akılda kalan en önemli anı, Frankfurtlu Felix Kroos’un 34’üncü dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıydı. Alınan 1 puan, 22’şer puanla 13 ve 14’üncü sırada yer alan ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan her iki takımı da memnun etmedi.

Hamburg hayata döndü

Haftalardır kaybeden Hamburg, bu sezonki üçüncü teknik direktörü Mirko Slomka yönetiminde çıktığı ilk maçında haftanın en sürpriz sonucuna imza atarak Borussia Dortmund’u 3-0’lık skorla yendi. Maça konuk Dortmund etkili başlarken, ev sahibi takım Slomka’nın da söylediği gibi başlarda savunma ağırlıklı mücadele etti. Dortmund bulduğu fırsatları değerlendiremezken, devre Hamburglu Petr Jiracek’in golüyle ev sahibi ekibin 1-0 lehine sonuçlandı (42.). İkinci yarıda da görüntü aynıydı. Dortmund oynadı ancak golleri bulan taraf Hamburg oldu. Önce Lassoga (58.) farkı 2’ye yükseltti ardından uzatma dakikalarında Türk milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 40 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşla kaleci Roman Weidenfeller’i avlayarak sezonun en güzel gollerinden birine imza attı. Hamburg bu sonuçla doğrudan düşme sırası olan 17’ncilikte kurtulup bir basamak yükseldi. Borussia Dortmund ise Bayer Leverkusen’in kaybettiği haftada ikinci sıraya yükselme şansını kullanamadı ve üçüncülükte kaldı. Kasığında iltahaplanma meydana gelen Dortmundlu Sven Bender’in de altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Leverkusen kaybetti, Gladbach yine kazanamadı

Haftanın üst sıraları ilgilendiren maçında Bayer Leverkusen, Wolfsburg’a 3-1 kaybetti. Kırmızı-siyahlılar böylece üst üste 4’üncü resmi maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu. Genellikle denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada ev sahibi Wolfsburg, rakip savunmanın hatalarını iyi değerlendirdi. "Kurtlar" Bas Dost (13.), Luiz Gustavo (58.) ve Ricardo Rodriguez’in kendisinin kullandığı ve Leverkusen kalecisi Bernd Leno’dan dönen penaltı vuruşunu tamamlamasıyla kaydettiği (73.) gollerle sonuca giderken konuk takımın tek golünü Sidney Sam attı (45.). Mağlubiyete rağmen Bayer Leverkusen’in puan cetvelinin ikinci sırasındaki yeri değişmedi. Ancak şimdi yakın rakipleri Borussia Dortmund, Schalke ve hatta Wolfsburg’un nefesini ensesinde daha yakın hissediyor.

Borussia Mönchengladbach bu yıl oynadığı beşinci maçında da galibiyetle tanışamadı. Hoffenheim’ı konuk eden "Taylar" rakibiyle 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda konuk Hoffenheim daha iyi oynayan ve daha iyi fırsatlar yakalayan taraf olsa da golleri bulan ev sahibi Mönchengladbach oldu. Herrmann (4.) ve Jantschke (18.) daha 20 dakika dolmadan takımlarına 2 farklı üstünlüğü getirdi. Ancak konuk takım iyi oyununun karşılığını ikinci yarıda aldI. Mavi- beyazlılar Roberto Firmino (57.) ve Sejad Salihovic’in penaltı golleriyle 2-2’lik beraberliği sağladı ve hakettiği bir 1 puan aldı.

Nürnberg-Braunschweig maçında penaltı kaçırma yarışı

Bir önceki hafta Hamburg’u 4-2 yenerek dikkatleri üzerine çeken lig sonuncusu Eintracht Braunschweig, Nürnberg karşısında şanssız bir yenilgi aldı. Ev sahibi takım, 32’nci dakikada Nilsson’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına ve Braunschweiglı Kumbela’nın 34’üncü dakikada kaydettiği golle devreyi 1-0 yenik kapamasına rağmen maçı çevirmeyi başardı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan kırmızı-beyazlılar, 46’ncı dakikada Kiyotake ile beraberliği sağladı, 47’nci dakikada Pekhart ile 2-1’lik üstünlüğü yakaladığı. Karşılaşmada aynı zamanda Bundesliga tarihinde bir ilk yaşandı. Biri Nürnberg, ikisi Braunschweig’tan olmak üzere takımlar 3 penaltı atışından yararlanamadı. Nürnberg bu galibiyetle puan cetvelinde 12’nci sıraya yükselerek ligde kalma mücadelesinde rahat bir nefes aldı.

Ligde tepe taklak giden Stuttgart, Hertha Berlin’i konuk ettiği maçtan da 2-1 yenik ayrılarak üst üste yedinci mağlubiyetini aldı. Hertha Berlin henüz 5’nci dakikada Kobiashvili ile öne geçerken, ev sahibi Stuttgart, Boka’nın şık golüyle devrenin bitimine saniyeler kala beraberliği yakaladı (45.). Oyuna 80’inci dakikada dahil olan Wagner 87’nci dakikada başkent ekibine 3 puanı getiren golü kaydetti. Aynı Wagner 90+1’de ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. 15’inci sırada kalan Stuttgart’ta teknik direktör Thomas Schneider’in günlerinin sayılı olduğunu söyleyenlerin sayısı hiç de az değil.

Ligde kalma mücadelesi veren ve bu hafta Augsburg’a sahasında 4-2 kaybeden Freiburg teknik direktörü Christian Streich için de günler sıkıntılı geçiyor. Ev sahibi takım iyi oynayıp öne de geçse Augsburg, bulduğu fırsatları daha iyi değerlendirerek dış sahada hakettiği bir galibiyet elde etti.

Cuma günü 22’nci haftanın açılış maçında karşı karşıya gelen Schalke ile Mainz arasındaki mücadele ise 0-0 sona erdi.

Puan durumu

1.Bayern Münih 62

2.Bayer Leverkusen 43

3.Borussia Dortmund 42

4.Schalke 41

5.Wolfsburg 39

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16.Freiburg 19

17.Hamburg 18

18.Eintracht Braunschweig 15

23. haftanın programı

28 Şubat Cuma, TSİ 21:30

Hertha Berlin – Freiburg

01 Mart Cumartesi, TSİ 16:30

Augsburg – Hannover 96

Borussia Dortmund – Nürnberg

Bayer Leverkusen – Mainz

Werder Bremen – Hamburg

Eintracht Braunschweig – Mönchengladbach

Bayern Münih – Schalke 04 (TSİ 19:30)

02 Mart Pazar

Hoffenheim – Wolfsburg (TSİ 16:30)

Eintracht Frankfurt – Stuttgart (TSİ 18:30)