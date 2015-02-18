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Spor
Deutsche Welle

Bayern’den golsüz gece

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e konuk olduğu maçta rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Gecenin diğer maçında PSG ile Chelsea de sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldı.

18 Şubat 2015 13:50


UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçları dün akşam oynanan karşılaşmalarla başladı. Almanya temsilcisi Bayern Münih, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kaldı.

Ülkenin Donetsk kentinin de bulunduğu doğusundaki olumsuz koşullar nedeniyle maç batı kenti Lviv'de oynandı. 34 bin kişinin izlediği çekişmeli maçın genelinde Bayern Münih rakibi karşısında daha etkili bir futbol sergilemesine rağmen gol atamadı.

Bayern Münih'te sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olan orta sahanın önemli ismi Xabi Alonso ilk 11'de çıktığı 100'üncü şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Maçın İspanyol hakemi Alberto Undiano Mallenco, 65'inci dakikada yaptığı faul sonrası tecrübeli oyuncuya ikinci sarı kartını gösterdi.

Bayern teknik direktörü Pep Guardiola karşılaşma sonrası “Deplasmanda gol atabilseydik iyi olurdu. Rövanşı kazanmak zorundayız. Ve bunu da başaracağız” diye konuştu. Karşılaşmanın rövanşı 11 Mart'ta Münih'te oynanacak.

PSG ile Chelsea de yenişemedi

Gecenin bir başka ikinci tur ilk maçında Fransa temsilcisi Paris St.Germain İngiliz ekibi Chesea ile 1-1 berabere kaldı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta konuk takım savunmacı Branislav Ivanovic'in golüyle öne geçerken (36.) ev sahibi takım bu gole Edinson Cavani ile karşılık verdi (54.). Chelsea bu sonuçla 11 Mart'ta evinde oynayacağı rövanş maçı için sahadan avantajlı bir skorla ayrılmış oldu.

Schalke'ye zorlu rakip

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur ilk maçlarına bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla devam edilecek. Bu turdaki bir başka Alman temsilcisi Schalke son şampiyon Real Madrid'i Veltins Arena'da konuk edecek. Maçı İngiliz hakem Martin Atkinson'un yönetecek.

Gecenin diğer mücadelesinde İsviçre temsilcisi Basel, Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek. Her iki karşılaşma da TSİ 21:45'te başlayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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