Bayern’de mucize umudu



Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam bir ‘mucize' gerçekleştirmeye çalışacak. Almanya'nın yarı final temsilcisi, deplasmanda 3-0 kaybettiği Messi ve arkadaşlarından kurulu Barcelona'dan Münih'teki maçta rövanşı almaya ve Berlin'deki finale kalmaya çalışacak. Çeyrek finalde Porto deplasmanında 3-1 yenilen Bayern Münih rakibini sahasındaki ikinci maçta 6-1'le saf dışı bırakmış ve küçük çaplı bir mucize gerçekleştirmişti. Şimdi tüm Münih taraftarları yine aynı beklenti içinde. Ancak bu kez rakip Barcelona olduğu için kırmızı-beyazlıların işi hiç de kolay değil.

Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola “Tabii ki kaliteli bir takımız. Pes etmeyeceğiz. Ben de istiyorum takımım da istiyor” diyor ve ekliyor “Bir hayalperest değilim. Ben mücadeleci bir insanım. Kolay olmayacak ama önümüzde bir 90 dakika var.” Bayern Münih oynadığı son dört resmi maçı da kaybetti. Ancak en ağırı Barcelona karşısında alınan 3-0'lık yenilgi oldu. Şimdiden adı Manchester City ile anılan ve takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlanan İspanyol teknik adam söylentilere basın toplantısında verdiği yanıtla şimdilik noktayı koydu. Guardiola “200 milyon kez söyledim. Ben gelecek sezon da buradayım” dedi. 44 yaşındaki çalıştırıcı rövanş maçıyla ilgili olarak da “tabiî ki Camp Nou'dakinden daha fazla fırsat yaratmalı ve daha iyi atak geliştirmeliyiz” diyerek “ancak bu hep ileri şeklinde olmayacak. İlk bölümde iyi savunma yapıp, ardından da oyunun kontrolünü elimizde tutmak zorundayız” diye konuştu.

Bayern Münih'te süper yıldızlar Arjen Robben ve Franck Ribery'nin yanı sıra David Alaba, Holger Badstuber ve Sebastian Rode sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İngiliz hakem Mark Clattenburg'un yöneteceği Bayern Münih – Barcelona mücadelesi TSİ 21:45'te başlayacak. Takımların sahaya çıkacakları muhtemel 11'ler şöyle;

Bayern Münih: Neuer – Rafinha, Benatia, J.Boateng, Juan Bernat – Xabi Alonoso – T.Müller, Lahm, Thiago, M.Götze – Lewandowski.

Barcelona: ter Stegen – Dani Alves – Pigue, Mascherano, Jordi Alba – Rakitic, Busquets, Iniesta – Messi, Suarez, Neymar.