Bayern yine kazanamadı



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da sezonun ikinci yarısına Wolfsburg mağlubiyetiyle başlayan lider Bayern Münih, ikinci maçında da galibiyet alamadı. Bavyera ekibi 75 bin kişinin izlediği sahasındaki 19'uncu hafta mücadelesinde Schalke ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım Arjen Robben'in golüne (67.) Benedikt Höwedes ile karşılık verdi (72.). Bayern Münih Jerome Boateng'in kırmızı kart görmesi nedeniyle maçı 70 dakika 10 kişiyle oynadı.

Boateng 17'nci dakikada hızlı gelişen bir Schalke atağında Schalkeli Sidney Sam'i kendi ceza alanında düşürünce hem penaltıya sebebiyet verdi hem de oyun dışı kaldı. Ancak kırmızı kart cezası nedeniyle Klaas Jan Huntelaar'ın forma giymediği maçta Schalke'li Maxim Choupo-Moting penaltıyı gole çeviremedi.

Oyunda kalmayı başaran Bayern Münih ikinci yarıda Hollandalı yıldızı Arjen Robben'in kafa golüyle öne geçti (67.). Konuk Schalke beş dakika sonra yine bir korner atışında kaptan Benedikt Höwedes'in ilk tehlikeli pozisyonda kaydettiği golle skoru eşitledi. Bayernli Lewandowski son saniyelerde yakaladığı önemli fırsatı değerlendiremeyince karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Wolfsburg 1 puana razı oldu

Dört gün önce lider Bayern Münih karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle dikkatleri üzerine çeken ikinci sıradaki Wolfsburg, farkı biraz daha kapatma fırsatını kullanamadı. ‘Kurtlar' geriye düştüğü Eintracht Frankfurt deplasmanında 1 puanı son dakikalarda bulduğu golle kurtardı. 1-1 sona eren karşılaşmanın gollerini ev sahibi takım adına Stefan Aigner atarken (58.) Wolfsburg'un golünü Bayern karşısında sergilediği futbolla formda olduğunu kanıtlayan Kevin De Bruyne bitime 2 dakika kala kaydetti (88.). Bu sonuçla deplasmanda 1 puanı kurtaran Wolfsburg ile lider Bayern arasındaki 8 puanlık fark bozulmadı.

Mönchengladbach'tan 3 puanlık gol

Üst sırasındaki takımın puan kaybını değerlendiren ekip Mönchegladbach oldu. Üçüncü sırasında yer alan ‘Taylar' sahasında ağırladığı Freiburg'u tek golle yenerek ikinci sıradaki Wolfsburg ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Ev sahibi takıma üç puanı getiren golü 23'üncü dakikada Patrick Herrmann kaydetti. Freiburg rakibinden aşağı kalır bir futbol sergilemese de yaklaşık 20 yıldır kazanamadığı Gladbach deplasmanından yine eli boş ayrıldı.

Hannover ise Mainz ile 1-1 berabere kalarak Bundesliga tarihinde sahasında alacağı 200'üncü galibiyeti kutlama fırsatını kullanamadı. Tayfun Korkut'un takımı ilk yarıda Jimmy Briand'ın golüyle öne geçerken (26.) Mainz bu gole oyuna sonradan giren Elkin Soto ile karşılık verdi (77.).

Paderborn'da kümede kalma mücadelesi

Bundesliga'da 19'uncu hafta bu akşam oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Son sıradaki Borussia Dortmund Augsburg'u konuk ederken Hoffenheim Werder Bremen'i ağırlayacak. Bayer Leverkusen Hertha Berlin deplasmanında puan ararken Köln'ün konuğu Stuttgart olacak. Puana ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde Paderborn Hamburg'u ağırlayacak. Karşılaşmaların tamamı TSİ 21:00'da başlayacak.