Bayern uzatmalarda güldü



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da Bayern Münih fırtınası esmeye devam ediyor. Açık farkla puan cetvelinin ilk sırasında yer alan Bavyera ekibi, Aralık ayındaki FIFA Dünya Kulüpler Kupası nedeniyle ertelenen 17'nci hafta maçında Stuttgart'a konuk oldu. Bayern geriye düştüğü maçta 3 puan son saniye golüyle aldı.

Ligde 28 Ekim 2012'den beri maç kaybetmeyen Bayern Münih karşısında maça etkili başlayan ev sahibi Stuttgart, 29'uncu dakikada Vedad Ibisevic'in golüyle 1-0 öne geçti. Maçın hakemi Manuel Gräfe, gol pasını veren Muhammed Abdellaoue'nin ofsaytta olduğunu görmedi.

Thiago'dan rüya gol

Gole ihtiyacı olan Bayern'de teknik direktör Pep Guardiola ikinci yarıda Toni Kroos ve Shaqiri'yi oyundan alarak iki forvet oyuncusu Claudio Pizarro ve Mario Mandzukic'i sahaya sürdü. Bu değişiklikler 76'ncı dakikada meyvesini verdi ve Pizarro'nun kafa golü konuk takıma beraberliği getirdi. Golden sonra oyunun kontrolünü eline geçiren Bayern, galibiyet golüne uzatma dakikalarının son saniyelerinde ulaştı. Brezilya asıllı İspanyol futbolcusu Thiago (en üst resim), yaptığı şık vuruşla ligdeki ilk golünü kaydetti (90+3) ve takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi.

'Galibiyeti hakettik'

Maçtan sonra üzüntüsünü gizlemeyen Stuttgart teknik direktörü Thomas Schneider “İyi mücadele ettik. İkinci yarıda da iyi fırsatlar yakaladık. Bayern karşısında istekliydik. Çocuklar elinden geleni yaptı. En azından 1 puanı hak etmiştik” diye konuştu. Yaptığı güzel vuruşla takımına 3 puanı getiren Thiago ise “Son dakikaya kadar kazanmak için her şeyi yaptık. Nihayetinde galibiyeti de hak ettik” dedi.

Lider Bayern Münih bu galibiyetle deplasmandaki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı. Puanını 50'ye yükselten kırmızı-beyazlılar en yakın takipçisi Bayer Leverkusen'e de 13 puan fark yaptı. 19 puanda kalarak 12'nci sıraya gerileyen Stuttgart'ın, play-off sırası olan 16'ncılıkla arasında sadece 3 puan kaldı.