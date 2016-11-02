Bayern turu garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu 4. maçında Bayern Münih PSV Eindhoven'ı deplasmanda 2-1 yendi. Bavyera ekibi böylece puanını 9 yaparak 12 puana ulaşan Atletico Madrid ile birlikte gruptan çıkmayı garantiledi.

Hollanda temsilcisi, 35 bin 119 kişinin izlediği Eindhoven'ın Philips Stadyumu'nda oynanan maçın 14. dakikasında Santiago Arias'ın ofsayt tartışmalarının olduğu golüyle öne geçti. Ancak Bavyera ekibi Robert Lewandowski ile maçı çevirdi. Polonyalı forvet 34. dakikada penaltıdan ve 74. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Lewandowski'nin 3 topu da direkten döndü.

Maçı değerlendiren Thomas Müller “Çok çabaladık. Bazı pozisyonlarda yavaş kaldık. Sergilediğimiz performanstan yüzde yüz memnun olmasak da skor çok daha farklı olabilirdi” diye konuştu.

Grubun diğer mücadelesinde Atletico Madrid Rostov'u 2-1 yenerek 12 puana ulaştı. 9 puanlı Bayern Münih ikinci sırada. PSV ve Rostov takımlarının 1'er puanları var. Bayern Münih gruptaki beşinci maçında Rostov deplasmanına giderken Atletico Madrid PSV'yi konuk edecek.

Gladbach sonunu getiremedi

C grubunda mücadele eden Alman temsilcisi Mönchengladbach ise öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve İskoçya'nın Celtic takımıyla 1-1 berabere kaldı. 'Taylar' bu sonuçla ikinci tura çıkma yolunda önemli bir avantajı kullanamadı.

Borussia-Park'ta oynanan 46 bin 283 kişinin izlediği maçta Gladbach Lars Stindl'ın golüyle 32. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skor tamamlandı. İkinci yarıda daha istekli görünen konuk takım aradığı gole 76. dakikada ulaştı. Son bölümlerde Gladbach kalesini oldukça zorlayan Moussa Dembele, 75. dakikada Julian Korb tarafından ceza alanında çekilerek düşürüldü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Aynı zamanda Korb kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Penaltıyı gole çeviren Dembele skora yeniden denge getirdi ve maç 1-1 sona erdi.

Gladbach kalecisi Yann Sommer “3 puan istiyorduk ama olmadı. Ancak üçüncülük için çok iyi bir şansımız var” diye konuştu. Penaltıyı talihsizlik olarak nitelendiren Stindl ise “Şimdi üçüncü sıradaki yerimizi korumak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

İlkay'ın gecesi

C grubunun diğer maçında İngiliz temsilcisi Manchester City, Barcelona'yı 3-1 yendi. Maçın yıldızı Barcelona'ya iki gol atan İlkay Gündoğan oldu (39./74.). Ev sahibi takımın diğer golünü serbest vuruştan De Bruyne kaydetti (51.). Katalan ekibi 21. dakikada Messi'nin golüyle öne geçmişti. Barcelona'da Arda Turan 61. dakikada Rakitic'in yerine oyuna dahil oldu. Bugüne kadar Barcelona ile oynadığı 5 maçı da kaybeden Manchester City güçlü rakibi karşısında ilk kez kazandı.

C grubunda Barcelona 9 puanla lider. İkinci City'nin 7, üçüncü Gladbach'ın 4, dördüncü Celtic'in 2 puanı var. Gruptaki 5. maçlar 23 Kasım'da yapılacak. Celtic Barcelona'yı konuk ederken Gladbach Manchester City ile karşılaşacak.

Beşiktaş namağlup unvanını koruyor

İtalya'nın Napoli takımını İstanbul'da konuk eden Beşiktaş rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Siyah beyazlılar 79. dakikada penaltı golüyle öne geçti. Aboubakar'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada top Maksimovic'in koluna çarpınca hakem Mark Clattenburg penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ricardo Quaresma topu ağlara gönderdi. Portekizli yıldız bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci golünü attı.

Ancak konuk takım kısa süre sonra yeniden beraberliği sağladı. Marek Hamsik, ceza yayı önünde buluştuğu topa sert ve düzgün vurarak skoru 1-1'e getirdi (82).

Beşiktaş bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında da yenilgisiz ayrıldı ve grupta puanını 6'ya yükseltti.

Karşılaşmayı değerlendiren Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş “Grupta şanslar devam ediyor. Kazansak büyük bir avantaj olurdu. Golden sonra beklenmedik şekilde gol yemek üzüntü verici oldu. Seyircinin olağanüstü desteği vardı“ diye konuştu. Golün sahibi Quaresma ise “Napoli zor bir takım, zor bir maç oldu. Bir puanla ayrılmak önümüze bakmak için bize umut verdi” dedi.

Grubun diğer maçında Dinamo Kiev'i 1-0 yenen Benfica da Napoli gibi puanını 7'ye yükseltti. Bu iki takım ilk iki sırayı paylaşıyor. 6 puanlı Beşiktaş üçüncü, 1 puanlı Dinamo Kiev dördüncü.

Beşiktaş grupta bir sonraki maçını 23 Kasım'da İstanbul'da Benfica ile oynarken Napoli Dinamo Kiev'i konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında toplam 8 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle;

A grubu: Basel 1 – Paris St.Germain 2, Ludogorets Razgrad 2 – Arsenal 3

B grubu: Beşiktaş 1 – Napoli 1, Benifa 1 – Dinamo Kiev 0

C grubu: Mönchengladbach 1 – Celtic 1, Manchester City 3 – Barcelona 1

D grubu: Atletico Madrid 2 – Rostov 1, PSV Eindhoven 1 – Bayern Münih 2

Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar 2 Kasım Çarşamba akşamı E, F, G ve H gruplarında oynanacak 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Tamamı TSİ 22:45'te başlayacak olan maçların programı şöyle;

E grubu: Monaco – CSKA Moskova, Tottenham – Bayer Leverkusen

F grubu: Borussia Dortmund – Sporting Lizbon, Legia Varşova – Real Madrid

G grubu: Kopenhagen – Leicester City, Porto – Club Brugge

H grubu: Juventus – Lyon, Sevilla – Dinamo Zagreb

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ