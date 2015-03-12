Bayern Shakhtar’ı dağıttı



UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci turunun dün akşam oynanan iki rövanş maçının ardından adını çeyrek finale yazdıran ekipler Bayern Münih ve Paris St.Germain oldu.

Alman temsilcisi Bayern Münih, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 0-0'ın rövanşında Allianz Arena'da ağırladı. Konuk takım henüz 3'üncü dakikada 10 kişi kalınca güçlü rakibine fazla dayanamadı ve ardından tarihi skor ortaya çıktı.

3'üncü dakikada kazanılan penaltıda Thomas Müller Bayern'i 1-0 öne geçirdi (4.). Penaltıya sebebiyet veren Oleksandr Kucher kırmızı kart gördü. Seyirci desteğinin yanı sıra rakibinden bir kişi fazla oynamanın avantajını da iyi kullanan Bayern Münih maçın geri kalan bölümünde tamamen oyunun hakimiydi. Bavyera ekibinde skora katkı sağlayan diğer isimler Jerome Boateng (34.), Franck Ribery (49.), bir kez daha Thomas Müller (52.), Holger Badstuber (63.), Robert Lewandowski (75.) ve Mario Götze (88.) oldu. Bu arada maç sırasında baldırından sakatlık yaşayan Arjen Robben 19. dakikada yerini Sebastian Rode'ye bıraktı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı galibiyet rekorunu egale etmiş oldu. Bayern Münih 2012'de Basel'i de aynı sonuçla mağlup etmişti. İspanyol teknik adam karşılaşma sonrası "Çok memnunuz. Hakettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularım harika bir oyun sergiledi. Rakibin 10 kişi olması da işimizi biraz kolaylaştırdı" diye konuştu.

Uzun bir sakatlığın ardından 3 hafta önce sahalara dönen takımın genç milli savunmacısı Holger Badstuber de Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. Kaptan Phlipp Lahm da 16 haftalık sakatlık arasının ardından ilk kez 18 kişilik maç kadrosunda yer aldı.

Chelsea'ye PSG şoku

İkinci turun önemli sürprizine imza atan takımı Paris St.Germain oldu. İngiliz ekibi Chelsea'ye konuk olan Fransa temsilcisi 1-1'in rövanşında 10 kişi kalmasına rağmen uzatmaya götürdüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Paris ekibinin yıldız forveti İbrahimovic 31'inci dakikada yaptığı faul sonrası tartışmalı bir kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Chelsea Gary Cahill (81.) ve Eden Hazard'ın penaltı golleriyle (96.) iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Normal sürenin bitimine 6 dakika kala David Luiz (86.) ve uzatma bölümünde Thiago Silva (114.) kafa golleriyle takımının beraberliği bulmasını sağladı.