Bayern rahat kazandı, Stuttgart deplasmanda güldü



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın 16'ncı hafta maçında lider Bayern Münih Freiburg'u 2-0'lık sonuçla geçti. Teknik direktör Pep Guardiola 50'ncı Bundesliga maçında 42'nci galibiyetini kutladı. ‘Güz Şampiyonu' zayıf rakibi karşısında adeta tek kale oynarken kapalı savunma anlayışıyla sahaya çıkan Freiburg rakip kalede tehlike yaratamadı.

Yüzde 81'lik bir topa sahip olma ve 31 gol şutu ortalamasıyla oynayan Bayern Münih kırmızı-beyazlı formayla 100'üncü golüne ulaşan Arjen Robben (41.) ve Thomas Müller ile (48.) sonuca gitti. Skorun daha farklı olmasını Freiburg kalecisi Roman Bürki önledi.

Bayern teknik direktörü Guardiola üç oyuncu değişikliğini maç sırasında sakatlanan Medhi Benatia, Robert Lewandowski ve Xabi Alonso nedeniyle yapmak zorunda kaldı.

Başarılara doymayan Bavyera ekibi dün akşamki maçla birlikte yeni bir rekora da sahip oldu. Kırmızı-beyazlılar 16 hafta sonunda kalesinde sadece 3 gol görerek bu rekoru Stuttgart'ın elinde aldı. Stuttgart 2003/2004 sezonunun 16'ncı haftasına kadar 4 gol yemişti.

Eksik Stuttgart umut topladı

Haftaya puan cetvelinin son sırasında giren Stuttgart kümede kalma mücadelesinde yakın rakibi Hamburg'u sahasında 1-0 yenerek hem ligde kalma umudunu arttırdı hem de rakibini ateşe attı.

Hamburg'un evinde kazandığı 3 maçlık serinin ardından kaybettiği karşılaşmanın tek golünü savunmanın hatasını da değerlendiren Florian Klein kaydetti (42.). Stuttgartlı Georg Niedermeier'in 53'üncü dakikada kırmızı kart görmesiyle konuk takım ikinci yarının büyük bir bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Bu dakikalarda Hamburg'un gole en fazla yaklaştığı an Rafael van der Vaart'ın kullandığı serbest vuruşta topun üst direğe çarparak dışarı çıktığı pozisyon oldu.

90 dakika sonunda Teknik direktörü Huub Stevens eski takımı karşısında kazanmanın sevincini yaşarken Stuttgart da son sıradan kurtularak 16 puanla aynı puana ulaştığı Hamburg'un ardından 15'inci sıraya yerleşti.

Augsburg'un yükselişi durdu

Aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken ve bu sezon puan cetvelinde 3'üncü sıraya kadar yükselerek tarihinin en başarılı dönemini yakalayan Augsburg düşüşe geçti. Markus Weinzierl'in takımı hafta sonunda sahasında Bayern Münih'ten aldığı 4-0'lık yenilginin ardından dün akşam da hayal kırıklığı yaratan bir oyundan sonra Hannover'e de 2-0 mağlup oldu.

Tayfun Korkut'un takımı Salif Sane (19.) ve Joselu'nun penaltı golleriyle sonuca giderek (55.) yılın sahasındaki son maçında seyircisine de bir anlamda kendini affettirdi. Zira Hannover dört maçtır kazanamıyordu. Hannover bu galibiyetle puan cetvelinin Avrupa kupalarına katılım sırasıyla arasındaki puan farkını da kapattı.

Köln ile Mainz yenişemedi

Köln ile Mainz'ı karşı karşıya getiren mücadelede her iki takım da negatif seriyi sonlandıramadı. Puan cetvelinin komşu takımları arasındaki mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Oyun kalitesi düşük mücadelenin akılda kalan pozisyonları arasında 76'ncı dakikada konuk takım adına Japon oyuncu Shinji Okazaki'nin direkten dönen topu ve bu pozisyondan yedi dakika sonra Kölnlü Matthias Lehmann'ın 20 metreden yaptığı şık vuruşu Mainz kalecisi Loris Karius'un aynı güzellikte kurtarması oldu.

90 dakika sonunda Köln evinde 3 maçlık yenilgi serisinin ardından puan alabilmenin sevincini yaşadı. Köln sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmaların sadece birini kazanabildi. Mainz cephesinde ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

Bu akşam beş mücadele var

Bundesliga'da 16'ncı hafta bu akşam (17 Aralık) yapılacak beş karşılaşmayla tamamlanacak. Ligde zor günler geçiren Borussia Dortmund, ikinci sıradaki Wolfsburg karşısında puan ararken Mönchengladbach alt sıralardan kurtulmak için şiddetle puana ihtiyacı olan Werder Bremen'i konuk edecek. Hoffenheim'ın evindeki rakibi Bayer Leverkusen olacak.

Haftanın diğer mücadelelerinde Eintracht Frankfurt Hertha Berlin'i , Paderborn Schalke'yi ağırlayacak. Karşılaşmaların tamamı TSİ 21:00'da başlayacak.