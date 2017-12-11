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Spor

Bayern Münih'ten ilk tepki 

Bayern Münih Sportif Direktörü Salihamidzic "Beşiktaş'ın ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyoruz" Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih takımında Sportif Direktör Hasan Salihamidzic ilk değ

11 Aralık 2017 17:52

Bayern Münih Sportif Direktörü Salihamidzic \"Beşiktaş\'ın ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyoruz\"

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu\'nda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih takımında Sportif Direktör Hasan Salihamidzic ilk değerlendirmeyi yaptı.
Beşiktaş\'ı takip ettiklerini belirten Salihamidzic \"Beşiktaş\'ın ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Onları Leipzig maçlarında takip etmiştik. Zor bir kura. Ne olacağını göreceğiz\" dedi.
İstanbul\'da kendilerini ateşli bir atmosferin beklediğini belirten Salihamidzic \"İstanbul\'da bizi çok alışılmadık ateşli bir atmosfer bekleyeceğini biliyoruz. Ancak Münih\'te de benzer bir atmosfer olacak. Biz ileri bakıyoruz. İlk maçı sahamızda oynamak avantajlı bir durum olmasa da, güçlü bir takımız bunun üstesinden gelebiliriz\" diye konuştu.

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