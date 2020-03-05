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Spor

Bayern Münih Sörloth için devrede

Lukas Podolski, Alman basınına, Norveçli golcüyü anlattı

05 Mart 2020 07:48

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de harika bir performans gösteren Alexander Sörloth, Real Madrid'in ardından bu kez Bayern Münih'in listesine girdi.

Norveç basını Bayern Münih'in Sörloth'u izlediğini ve Lewandowski'nin yanına Norveçli golcüyü düşündüğünü belirtti.

Podolski Alman basınına Sörloth'u anlattı

Öte yandan Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, Alman basınına Sörloth'u anlattı. Bild'e konuşan Podolski, ''Sörloth çok sağlam bir oyuncu. Ayrıca hızlı. Potansiyeli kesinlikle çok iyi. Bayern Münih için yeterli mi? Bunu kendisinin göstermesi lazım.'' sözlerini kullandı.

24 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon oynadığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist yaptı.

 

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