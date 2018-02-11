Bayern Münih kazanmaya devam ediyor

Bayern Münih - Schalke 04: 2-1

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş\'ın rakibi olan Bayern Münih, Almanya Bundesliga\'nın 22\'nci haftasında sahasında Schalke 04\'ü 2-1 mağlup etti.

Allianz Arena\'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 6\'ncı dakikada Lewandowski\'nin golüyle 1-0 öne geçti. Schalke 04, 29\'uncu dakikada Franco Di Santo ile beraberliği yakaladı. Bu golden 7 dakika sonra ise Bayern Münih\'in Alman yıldızı Thomas Müller sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti: 2-1.

Münih ekibi bu maçın ardından 56 puanla liderliğini sürdürürken; Schalke 04, 36 puanla 6\'ncı sırada kaldı