Bayern Münih ‘Güz Şampiyonu’



Bayern Münih Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’nın 15’nci haftasında sezonun sürpriz takımı Augsburg karşısında 12’nci sezon galibiyetini elde etti. Rakibini sahasında 4-0 yenen Bayern Münih bitimine iki maç kala sezonun ilk yarısını lider ya da bir başka deyişle ‘Güz Şampiyonu’ olarak tamamlamayı garantiledi. Kırmızı-beyazlılar aynı başarıya üst üste dördüncü kez ulaşarak bir başka rekora imza atarken bu sayıyı kulüp tarihinde 20’ye yükselttiler.

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Augsburg, güçlü rakibine tek devre direnebildi, zaman zaman cesur ataklar geliştirdi. İlk yarıda yapamadığını ikinci yarıda yapan konuk Bayern 13 dakikada attığı dört golle maçın skorunu belirledi. İlk sezon golüyle Medhi Benatia (58.), Arjen Robben (59./71.) ve Robert Lewandowski (68.) Bayern’de sonuca giden isimler oldu.

Hafta içinde uzun bir aradan sonra ilk kez 11’de Şampiyonlar Ligi maçıyla sahaya çıkan Bastian Schweinsteiger ligde de ilk kez uzun süre sonra Augsburg karşısında onbir kişilik kadroda yer aldı ve Xabi Alonso ile orta sahada birlikte ilk kez mücadele etti.

Köln 21 yıl sonra kazandı

Schalke Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tura çıkarken ligde aradığını bulamadı. Mavi-beyazlılar 61 bin kişinin izlediği mücadelede Köln’e beklenmedik şekilde 2-1 mağlup oldu ve bu sezon evinde ilk yenilgisini aldı.

Köln üst üste aldığı 3 yenilginin ardından haftanın sürpriz sonucuna imza atarak yeniden 3 puan almanın sevincini yaşadı. Konuk takımın gollerini altıncı sezon golüne ulaşan Anthony Ujah (47.) ve penaltıdan Matthias Lehmann kaydetti. Oyuna sonradan giren Leroy Sane’nin kafa golü (85.) Gelsenkirchen ekibine puan getirmeye yetmedi. Köln takımı bu sonuçla rakibine sahasında 21 yıl sonra ilk kez üstünlük sağladı.

Dortmund yine aradığını bulamadı

Borussia Dortmund geçen haftaki Hoffenheim galibiyetinin ardından kaybederek taraftarlarını bir kez daha üzdü. Hertha Berlin’e konuk olan sarı-siyahlılar rakibine 1-0 yenilerek puan cetvelinde yine düşme bölgesine indi. Maçtaki tek golü eski Dortmundlu Julian Schieber attı.

15 bin Dortmund taraftarı da takımını desteklemek için başkent deplasmanındaydı. Ancak ilk fırsatları yakalan takım ev sahibi ekip oldu. Rony’nin serbest vuruşunda top Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp’un yıl sonuna kadar teslim ettiği Mitchell Langerak’ın koruduğu kalenin üzerinden dışarı gitti. Dortmund ekibindeki kendine güven eksikliği 40’ncı dakikada iyice su yüzüne çıktı. Neven Subotic’in kaptırdığı topu Julian Schieber ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda farkın ikiye çıkmasını Roy Beerens’e gol izni vermeyen kaleci Langerak önledi.

Borussia Dortmund ikinci yarıda skoru lehine çevirebilmek için elinden geleni yaptı, atak üstüne atak geliştirdi. Son dakikalarda Ciro Immobile’nin kafa vuruşu az farkla dışarı gidince konuk takım sahadan boynu bükük ayrıldı.

Bremen’de gol şenliği

Tribünleri dolduran Werder Bremen taraftarları altı gol izlemenin keyfini yaşadı ancak 90 dakika sonunda ev sahibi takım 1 puana razı oldu. Werder Bremen ile Hannover arasındaki seyir zevki yüksek mücadele 3-3 sona erdi. Her iki takım da maça ihtiyatlı başlarken savunmanın bir anlık dağınıklığından faydalanan Hannover Lars Stindl ile erken bir gol bularak öne geçti (12.). Bremen takımı kısa süre sonra oyunda dengeyi kurdu ve Zlatko Junuzovic’in serbest vuruş golüyle beraberliği sağladı (36.). İkinci yarının başında Hannoverli Miiko Albornoz, Bremenli Fin Bartels'in topunu kale çizgisinde önledi. Ancak yeşil-beyazlılar 55’nci dakikada üstünlük sayısına Melvyn Lorenzen ile ulaştı. Bu golden sonra toparlanan Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover önce Joselu (62.) ardından saniyeler sonra Kiyotake ile 3-2’lik üstünlüğü yakaladı (64.). Ancak maçta son sözü ev sahibi takımdan Davie Selke söyleyerek maçın 3-3’lük skorunu belirledi (88.).

Freiburg'da golsüz beraberlik

Freiburg ile Hamburg’u karış karşıya getiren mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Üstelik maçın hakemi tarafından henüz ikinci dakikada penaltı verilmesine rağmen. Freiburg’da Felix Klaus’un düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Vladimir Darida gole çeviremeyince ev sahibi takım bir golden oldu (2.). Tipik bir alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesi şeklinde geçen karşılaşma az sayıdaki pozisyonuyla vasatın üzerine çıkamadı.

Mainz ile Stuttgart yenişemedi

Cumartesi gününün akşam bölümünde krizdeki iki takım karşı karşı karşıya geldi. Bir tarafta son haftalarda düşüşe geçen Mainz, diğer tarafta son sıradan kurtulmak isteyen Stuttgart'ın mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takım 36'ncı dakikada Johannes Geis'ın serbest vuruş golüyle öne geçerken Stuttgart bu gole ikinci yarıda oyuna girdikten üç dakika sonra takımına beraberliği getiren Filip Kostic ile karşılık verdi (72.). Bu Sırp oyuncunun aynı zamanda Bundesliga'daki ilk golü oldu.

1'er puan iki takımı da mutlu etmedi. Galibiyet hasreti 7 haftaya çıkan Mainz yine onbirinci sırada kalırken Huub Stevens yönetiminde de beklediği çıkışı yakalayamayan Stuttgart'ın son sıradaki yeri değişmedi.

Hoffenheim Frankfurt’a üstünlük sağladı

15’inci haftanın açılış maçında Hoffenheim çekişmeli geçen mücadelede Cuma akşamı Eintracht Frankfurt’u 3-2 yendi. Thomas Schaaf yönetimindeki Frankfurt 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk yenilgisini aldı.

Hafta Pazar günü yapılacak (14 Aralık) iki karşılaşmayla tamamlanacak. Avrupa’da mücadele eden takımlardan Bayer Leverkusen Mönchengladbach’ı ağırlarken (TSİ 16:30), Wolfsburg Paderborn ile oynayacak (TSİ 18:30).