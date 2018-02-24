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Spor

Bayern Münih evinde kayıp

Bayern Münih - Hertha Berlin: 0 - 0 İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya BundesLiga'nın 24'üncü haftasında Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldı

24 Şubat 2018 22:36

Bayern Münih - Hertha Berlin: 0 - 0

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi\'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya BundesLiga\'nın 24\'üncü haftasında Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldı.
Allianz Arena\'da oynana karşılaşmada iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve maç başladığı skorla sona erdi.
Bu sonuçla Bayern Münih bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalarda 2\'nci kez puan kaybı yaşadı. Bavyera ekibi daha önce ligin 6\'ncı haftasında konuk ettiği Wolfsburg ile 2-2 berabere kalmıştı.

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