Bayern Münih dörtte dört yaptı



Alman Birinci Futbol Ligi'nin dördüncü haftasındaki zirve mücadelesinde Bayern Münih Hertha Berlin'i 3-0 yenerek liderliği 24 saat sonra Borussia Dortmund'tan geri aldı.

Ligde dördüncü galibiyetini alan Bavyera ekibi yenilgisizliğini sürdürdü. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir futbol sergileyen Bayern Münih, 75 bin kişinin izlediği maçta Franck Ribery (16.), Thiago (68.) ve baldırından yaşadığı iki sakatlık sonrası sahalara dönen Arjen Robben'in (72.) golleriyle sonuca gitti. Hollandalı yıldız baldırından yaşadığı iki büyük sakatlık sonrası mart ayından beri ilk kez forma giydiği maçta kendine has stiliyle ağları havalandırmayı başardı. Bayern'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti de yeni takımıyla çıktığı 7'nci resmi maçında 7'nci galibiyetini aldı. Hertha Berlin teknik direktörü Paul Dardari maç sonrası “Bayern tam bir takım. Onlara karşı oynamak zordu. Hakederek kazandılar. 3-0'lık yenilgiyi kabul edip dersler çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu. Puanını 12 yaparak liderliğini sürdüren Bayern Münih Cumartesi günü Hamburg deplasmanına gidecek. 9 puanda kalarak 5'inci sıraya gerileyen Hertha Berlin ise sezona iyi başlayan Eintracht Frankfurt'un sahasında puan arayacak.

Bremen'e bir şok daha

Teknik direktör Viktor Skripnik'in görevine son verilmesinden sonra takımın başına getirilen Alexander Nouri de ilk maçında Werder Bremen'in yüzünü güldüremedi. Yeşil-beyazlılar Mainz'ı ağırladıkları maçta erken bir golle öne geçmelerine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Konuk takım, Izet Hajrovic'in 12'nci dakikada attığı gole Yunus Mallı (87.) ve Pablo De Blasis (90+2) ile karşılık verdi. Henüz puanla tanışamayan Bremen lig cetvelinin son sırasında kaldı. Werder Bremen'in beşinci haftadaki rakibi Wolfsburg. Mainz ise Bayer Leverkusen'i kounk edecek. Her iki maç da Cumartesi günü oynanacak.

Leipzig galibiyeti kaçırdı

Art arda puanlar toplamaya devam eden ligin yeni takımı RB Leipzig, sahasındaki maçta dişli rakibi Mönchengladbach'ı elinden kaçırdı. Timo Werner Gladbachlı savunmacılar Jannik Vestergaard ve Andreas Christensen'in anlaşmazlığından yararlanıp üçüncü sezon golüyle takımını henüz 6'ncı dakikada öne geçirdi. Maçı uzun süre önde götüren doğu Almanya ekibi 84'üncü dakikada gelişen hızlı Gladbach atağında Fabian Johnson'un golüne engel olamayınca üçüncü sezon galibiyetinden oldu. Beşinci haftada Gladbach sahasında Ingolstadt'ı konuk ederken, Leipzig Köln karşısında puan arayacak.

Schalke de Werder Bremen gibi henüz puana hasret. Sahasındaki maçta Köln'e 3-1 kaybeden mavi beyazlılar sezonun dördüncü maçında dördüncü yenilgisini alırken teknik direktör Markus Weinzierl üzerindeki baskı da artıyor. Klaas-Jan Huntelaar'ın Schalke adına bu sezon attığı ilk gol bile (36.) taraftara teselli olmaya yetmedi. Zira Schalke'nin gol sevinci sadece 120 saniye sürdü. Sezonun flaş takımlarından Köln Yuya Osako ile beraberliği sağlarken Anthony Modeste (77.) ve Simon Zoller (84.) konuk takıma üçüncü sezon galibiyetini getiren isimler oldu. Puan cetvelinde ikinci sıraya yükselen Köln Pazar günü sahasında RB Leipzig'i ağırlayacak. Schalke ise Hoffenheim deplasmanına gidecek.

Bayer Leverkusen ile Augsburg arasında oynanan günün bir diğer mücadelesi başladığı gibi golsüz sona erdi. Bayer Leverkusen adına Hernandez ve Kiessling'in Augsburg kalecisi Hitz'i geçemediği pozisyonların yanı sıra Leverkusenli Aranguiz'in ilk yarıda penaltı noktası üzerinden ve ikinci yarıda ise penaltı vuruşundan yararlanamadığı pozisyonlar maça damgasını vurdu. Bayer Leverkusen ve Augsburg 1'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 2'şer yenilgiyle puan cetvelinde 12 ve 13'üncü sırada yer aldılar. Leverkusen beşinci hafta maçında Cumartesi günü Mainz deplasmanına giderken Augsburg Darmstadt'ı ağırlayacak.