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Spor
Deutsche Welle

Bayern Münih 3 puanla başladı

Bundesliga’da sezonun ikinci yarısı liderin maçıyla açıldı. Bayern Münih, Mönchengladbach’ı sahasında 2-0 yendi. 18’inci haftaya bugün oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek.

25 Ocak 2014 13:59


Alman birinci futbol ligi Bundesliga’da lider Bayern Münih bıraktığı yerden devam ediyor. Bavyera temsilcisi, sezonun ikinci yarısının açılış maçında Borussia Mönchengladbach deplasmanında 2-0 kazanarak yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını biraz daha açtı.

Puanını 47 yapan ilk sıradaki Bayern Münih, üçüncü sıradaki Mönchengladbach ile arasındaki puan farkını 14’e yükseltti. Ligdeki 43 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlılar bu alandaki rekorunu da biraz daha geliştirdi. Borussia Mönchengladbach bu sonuçla sahasında bu sezon ilk yenilgisini aldı.

54 bin kişinin tribünleri tamamen doldurduğu karşılaşmaya konuk takım iyi başladı ve henüz 7’nci dakikada öne geçti. Thomas Müller’in sağ kanattan çevirdiği topu Mario Götze ağlara göndermekte zorlanmadı. Bayern Münih ikinci yarının başlarında farkı 2’ye yükseltti. Gladbachlı Granit Xhaka’nın kendi ceza alanı içinde elle oynamasında hakem penaltıya hükmetti. Penaltı vuruşunu gole çeviren Thomas Müller maçın 2-0’lık skorunu belirledi (53.).

Karşılaşma sonrası Gladbach kalecisi Ter Stegen, “Bayern bizden daha iyiydi. Erken gol bulmaları işimizi zorlaştırdı” derken, maçta bir asist bir golle oynayan Thomas Müller ise rakibinin oyununu “Biz iyi bir takım olduğumuzun bilincindeydik ancak Gladbach da bize iştirak edebildiğini gösterdi” diyerek övdü.

3 puan mücadelesine devam

18’nci haftanın Cumartesi (25 Ocak) maçlarında Bayern Münih’in takipçileri ligde yılın ilk puanlarını alıp liderle aralarındaki puan farkını azaltmaya çalışacak. Bayer Leverkusen Freiburg deplasmanına giderken Borussia Dortmund Augsburg’u konuk edecek. Tayfun Korkut yeni takımı Hannover’in başında ilk maçına zorlu Wolfsburg deplasmanında çıkacak. Stuttgart Mainz’ı, Eintracht Frankfurt Hertha Berlin’i ağırlarken, Nürnberg sahasında konuk edeceği Hoffenheim karşısında sezonun ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Hafta pazar günü (26 Ocak) yapılacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. Werder Bremen Eintracht Braunschweig’ı ağırlarken, Hamburg’un konuğu Schalke olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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