Bayern Münih 2 - Barcelona 0

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in 60. doğum günü şerefine düzenlenen kupada Bayern Münih, Neuer, Rafinha, Boateng, Dante, Alaba, Lahm, Thiago, Kroos, Robben, Muller, Ribery, Barcelona ise Pinto, Montoya, Bartra, Mascherano, Adriano, Song, dos Santos, Sergi Roberto, Alexis Sanchez, Messi, Tello ilk 11'iyle başladı.

Allianz Arena'da oynanan ve 40 bin seyircinin izlediği maçta Alman ekibine Barcelona karşısında galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Lahm ve 87. dakikada Mandzukic attı.

Alman ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Barelona'yı iki maçta da yenmeyi başarmıştı.