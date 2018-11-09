Bayern Münih - Darüşşafaka Tekfen: 116-70

İSTANBUL (DHA)
SALON: Audi Dome
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Milos Koljensic, Robert Vyklicky
Bayern Münih: Jovic 4, Dedovic 16, Booker 18, Lucic 8, Barthel 12, Dangubic 6, Koponen 16, Radosevic 4, Lo 13, Williams 7, Hobbs 9, King 3
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: McCallum 4, Kidd 4, Brown 10, Evans 20, Eric 9, Kartal Özmızrak 4, Muhammed Baygül, Berk Demir 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Oğuz Savaş, Peiners 7, Diebler 3
1\'İNCİ PERİYOT: 21-17
İLK YARI: 54-35
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 87-50
THY Avrupa Ligi 6\'ncı hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Almanya\'nın Bayern Münih takımına 116-70 mağlup oldu.