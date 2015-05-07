Bayern Messi’yi durduramadı



Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola yıllarca çalıştırdığı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları dahil bir çok kupa kazandırdığı eski takımı karşısında kötü bir sınav verdi. Guardiola yönetimindeki Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, Barcelona'ya 3-0 yenilerek final şansını mucizelere bıraktı. Maçın gollerini Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi (77./80.) ve son uzatma dakikasında Brezilyalı Neymar (90+4) attı.

Barcelona'nın Camp Nou stadındaki mücadeleyi 95 bin kişi izledi. Bayern Münih, Franck Ribery, Arjen Robben, Holger Badstuber ve David Alaba gibi önemli isimlerinin sakatlıkları nedeniyle forma giymediği maçta güçlü rakibine 75 dakika dayanabildi. Kupa maçındaki sakatlığından sonra maske ile sahaya çıkan Robert Lewandowski ise beklenen performansından uzaktı.

O dakikaya kadar Manuel Neuer Barcelona forvetlerine güzel kurtarışlarla gol fırsatı vermedi. Ancak 77'nci dakikada atağa çıkarken kaptırılan bir topta Arjantinli yıldız Lionel Messi ceza alanına girmeden yaptığı sert vuruşla Neuer'i avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi (77.). Golün şaşkınlığını üzerinden atamayan Bavyera ekibi üç dakika sonra kalesinde ikinci golü gördü. Yine sağ taraftan ceza alanına giren Messi, Boateng'e şık bir çalım atarak topu aynı güzellikte bir aşırtmayla kaleci Neuer'in üzerinden bir kez daha Bayern ağlarına gönderdi. Bayern'in son bölüme doğru farkı azaltma çabası pahalıya mal oldu. Son uzatma dakikasındaki hızlı gelişen kontra atakta kaleci Neuer ile karşı karşıya kalan Neymar düzgün bir vuruşla maçın 3-0'lık skorunu belirledi.

77 gole ulaşan Lionel Messi Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu oldu. Karşılaşmayı değerlendiren süper yıldız, “Rövanş için çok iyi bir skor elde ettik. Böyle bir skor almayı istiyorduk” diye konuştu.

Bayern cephesinde ise üzüntü vardı. Milli oyuncu Thomas Müller; “Nihayetinde sinir bozucu bir durum. Ancak hayıflanmanın yararı yok. Şimdi suçlu aramak yerine takımın birliğini korumak zorundayız. Bir kez daha elimizden geleni yapmalıyız. Ama tur atlamamız sansasyon olur", derken kaptan Philipp Lahm yedikleri gollere tepki göstererek “Üç kez kontra yedik. Bu acı bir durum. Biz de fırsat yakaladık ancak bunları değerlendiremedik. Böyle olmaz.” diye konuştu.

Bayern Münih'in salı günü (12 Mayıs) Münih'te oynanacak rövanşta 6 Haziran'da Berlin'deki finale kalabilmek için küçük çaplı bir mucizeye ihtiyacı olacak.