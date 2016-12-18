Bayern liderliği devraldı

Alman birinci futbol ligi Bundesliga'nın pazar günü oynanan 15. hafta maçında şampiyonluk rekortmeni Bayern Münih, zayıf rakibi Darmstadt'ı 1-0'la geçti ve liderliği üç gün sonra karşılaşacağı rakibi Leipzig'den averajla yeniden geri aldı. Maçtaki tek golü uzak mesafeden yaptığı güzel vuruşla Douglas Costa 71. dakikada kaydetti.

Bayern Münih bu sonuçla 11. sezon galibiyetini alırken üst üste 7. mağlubiyetini alan Darmstadt'ın puan cetvelinin son sırasındaki yeri değişmedi.

17 bin 400 kişinin izlediği Dadmstadt'taki maçta Bayern Münih rakibi karşısında zaman zaman zorlandı ve alışkın olunan tempolu futbolundan uzak bir mücadele sergiledi. Şiddetle puana ihtiyacı olan son sıradaki Darmstadt ise güçlü rakibi karşısında cesur bir oyun sergiledi ancak sonuca gitmeyi başaramadı.

Douglas Costa kaleciyi 25 metreden avladı

Kırmızı-beyazlılar uzun süre berabere devam eden maçta aradığı gole ancak 71. dakikada ulaştı. Douglas Costa yaklaşık 25 metreden yaptığı şık vuruşla kaleci Esser'i mağlup etmeyi başardı. Costa üst direğe çarparak ağlara giden vuruşuyla sezonun en güzel gollerinden birine imza attı.

Karşılaşmayı değerlendiren Bayern Münih'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti "Zor bir maç oldu. Zira Darmstadt iyi mücadele etti. Nihayetinde liderliği yeniden almış olmak önemli” diye konuştu. Milli kaleci Manuel Neuer ise "Gerçekten üzerimizden bir yük kalktı. Çok önemli bir üç puan aldık” dedi.

Puanını 36'ya yükselten Bayern Münih, aynı puana sahip RB Leipzig'in önünde averajla ilk sırada yer aldı. İki takım sezonun ilk yarısının son maçlarının oynanacağı 16. haftada karşı karşıya gelecek. Bayern Münih – RB Leipzig mücadelesi 21 Aralık Çarşamba günü TSİ 22:00'da Münih'te oynanacak. Darmstadt ise Hertha Berlin deplasmanına gidecek.

Bundesliga'da 15. haftanın son maçı şu sıralarda Bayer Leverkusen ile Ingolstadt arasında oynanıyor.

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DW/dpa/SID, UÇ