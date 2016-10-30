Bayern lider, Leipzig takipte

Alman Bundesliga'nın 9. haftasında Bayern Münih liderliğini korudu. Şampiyonluk rekortmeni üç gün önce 3-1'lik skorla Almanya Kupası'ndan elediği Augsburg'u bu kez ligde yine aynı skorla mağlup etti.



Darmstadt engelini de 2-0'lık skorla geçen ligin yeni takımı RB Leipzig, hem yenilgisizliğini hem de lideri 2 puan gerisinden takibini sürdürdü.

Cezalı teknik direktörü Roger Schmidt'ten yoksun Bayer Leverkusen, geriye düştüğü Wolfsburg deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Wolfsburg gibi Werder Bremen ve Ingolstadt da puan cetvelinin tehlikeli bölgesinde kalmaya devam etti. Mainz'a 2-0 yenilen Ingolstadt henüz ligde galibiyetle tanışamazken, Werder Bremen de sahasındaki maçta Freiburg'a 3-1 kaybetti. Konuk takım ilk deplasman galibiyetini elde etti.

Mainz 2 – Ingolstadt 0

Ingolstadtlı Lukas Hinterseer'in 20. dakikada direkten dönen topu ilk yarının akılda kalan bir kaç pozisyonundan en önemlisiydi. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da maçın hareketli takımı ev sahibi Mainz'dı. Yunus Mallı 51. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti. Levin Öztunalı ise oyuna girdikten bir dakika sonra attığı golle maçın skorunu belirleyen isim oldu (85.). Ingolstadtlı Max Christiansen 87. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Mainz bu galibiyetle perşembe günü Avrupa Ligi'nde Belçika'nın şampiyonluk rekortmeni Anderlecht ile oynayacağı maçın provasını başarılı bir şekilde verdi. 14 maçtır kazanamayan teknik direktör Markus Kauczinski ve takımı Ingolstadt'ın üzerindeki baskı biraz daha arttı. Ingolstadt 10. hafta maçında 5 Kasım Cumartesi Augsburg'u ağırlayacak. Mainz ise pazar günü RB Leipzig deplasmanına gidecek.

Wolfsburg 1 – Bayer Leverkusen 2

Bayer Leverkusen kupada üçüncü lig takımı Lotte'ye elenmesinin şokunu ligde Wolfsburg deplasmanında atlattı. Krizdeki bir başka takım olan geçici teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki Wolfsburg ilk yarıda Maximilian Arnold'un golüyle öne geçti (37.).



Ancak ikinci yarıda 'Kurtlar' oyundan düşünce konuk takım bu fırsatı kullandı. Yardımcı antrenör Markus Krösche'nin ekibi Leverkusen ikinci yarıda Admir Mehmedi (79.) ve Tin Jedvaj'ın golleriyle (84.) maçı çevirdi ve hakettiği bir galibiyet aldı. Bayer Leverkusen'de teknik direktör Roger Schmidt cezası nedeniyle maçı tribündenki kabinden izledi. Yediği iki golde de Wolfsburg savunması kötü bir sınav verdi. Wolfsburg 10. haftada 5 kasım Cumartesi Freiburg'a konuk olacak. Bayer Leverkusen ise Darmstadt'ı ağırlayacak.

Augsburg 1 – Bayern Münih 3

Lider Bayern Münih, Augsburg'u 3 gün içinde ikinci kez yendi. Şampiyonluk rekortmeni çarşamba günü Almanya Kupası maçında 3-1 mağlup ettiği rakibini bu kez ligde yine aynı skorla geçti. Robert Lewandowski ve Arjen Robben Augsburg karşısında alınan galibiyetin mimarı oldular.



Bayern'de teknik direktör Ancelotti son kupa maçına göre rakibi karşısına önemli bir rotasyonla çıksa da erken bulduğu iki golle rahatladı. Robben'in pasında Lewandowski takımını 1-0 öne geçirerek ligdeki 5 maçlık suskunluğuna son verirken (19.) bu golden iki dakika sonra bu kez Lewandowski'nin pasında Robben farkı 2'ye yükseltti (21.). Bu golden kısa süre sonra Javi Martinez sakatlanarak yerini Mats Hummels'e bıraktı (29.).



48. dakikada Robert Lewandowski yine Robben'in pasında frakı 3'e çıkaran golü kaydetti. Bayern defansındaki karambolden yararlanan Ja-Cheol Koo Augsburg'un tek golünü attı (68.). 23 puanla liderliğini sürdüren Bayern Münih 5 Kasım Cumartesi günü oynayacağı 10. hafta maçında Hoffenheim'ı konuk edecek. Augsburg ise Ingolstadt deplasmanına gidecek.

Werder Bremen 1 – Freiburg 3

Freiburg, Almanya Kupası'nda ikinci lig ekibi Sandhausen'a elenmenin acısını ligde Werder Bremen deplasmanında aldığı galibiyetle unuttu. Freiburg dış sahada cesur bir futbol sergilerken dört Bremenli savunmacının durduramadığı Maximilian Philipp takımını 1-0 öne geçirdi (29.). Vincenzo Grifo, devre sona ermeden kaydettiği penaltı golüyle farkı 2'ye yükseltti (39.).



100. Bundesliga maçına çıkan eski Werder Bremenli Nils Petersen kaleci Wiedwald ile karşı karşıya kaldığı önemli pozisyonu harcayınca Freiburg farkı 3'e çıkararak rahatlama fırsatını kullanamadı (63.). Santiago Garcia'nın golü (68.) Bremen taraftarlarını heyecanlandırsa da Freiburglu Amir Abrashis'in defansa da çarpıp kaleciyi yanıltan golü ev sahibi takımın umutlarını söndürdü (75.).



15. sırada kalarak tehlikeli bölgeden uzaklaşamayan Werder Bremen 10. hafta maçında 6 Kasım Pazar günü Schalke deplasmanına gidecek. Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Freiburg ise 5 Kasım Cumartesi Wolfsburg'u ağırlayacak.

Darmstadt 0 – RB Leipzig 2

Bundesliga'da Leipzig fırtınası esmeye devam ediyor. Darmstadt'ın kupada dördüncü ligden Walldorf'a elenmesinin acısını ligde Leipzig karşısında unutma çabası da sonuç vermedi. Konuk takım oyuna sonradan giren Marcel Sabitzer'in golleriyle (57./82.) rakibini 2-0 yendi.



Leipzig tarihinde ilk kez mücadele ettiği Bundesliga'da 9 hafta sonunda topladığı 21 puanla lider Bayern'in ardından yenilgisiz olarak ikinci sıradaki yerini korudu. Darmstadt ise evinde oynadığı beşinci maçında sahasındaki ilk mağlubiyetini aldı.

9. hafta 31 Ekim Pazar günü yapılacak iki maçla tamamlanacak. TSİ 17.30'da Hoffenheim Hertha Berlin ile TSİ 19.30'da Köln Hamburg ile karşı karşıya gelecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/SİD, UÇ