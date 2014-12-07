Bayern istediğini aldı, liderliğini korudu



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'ya Cumartesi günü oynanan altı karşılaşmayla devam edildi. 14'üncü haftanın önemli maçında lider Bayern Münih, haftaya üçüncü sırada giren Bayer Leverkusen'i 1-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu. Allianz Arena'da oynanan ve 71 bin kişinin izlediği karşılaşmanın tek golünü 51'inci dakikada Franck Ribery (üst resim) kaydetti.

Yüksek tempoda oynanan karşılaşmaya beklenenin aksine konuk takım etkili başladı ve ilk tehlikeyi 3'üncü dakikada Karim Bellarabi ile yakaladı. Kaleye giden topu son anda savunmacı Juan Bernat gol çizgisinden çıkardı. İlk çeyrekten sonra Leverkusen'in baskısından kurtulan ev sahibi takım gol fırsatları yakaladı. Bu bölümde Leverkusenli oyuncuların gereksiz faulleri oyun anlayışlarını olumsuz etkiledi. Devrenin bitimine 15 dakika kala manzara konuk takım lehine yeniden değişse de önemli bir fırsat yakalamayı başaramadılar.

İkinci yarının hemen başında kullanılan bir korner atışı sonrası Bayern Münih kilidi açmayı başardı. Leverkusen ceza alanında kafalardan seken topu yaptığı şık voleyle ağlara gönderen Franck Ribery takımını öne geçirdi (51.). Bu aynı zamanda Fransız yıldızın Bayern Münih formasıyla attığı 100'üncü resmi gol oldu. Golden beş dakika sonra Thomas Müller'in şutu direkte patlarken (56.) bu pozisyondan saniyeler sonra Robert Lewandowski dört metre mesafeden boş kaleye topu yollayamadı (58.). Bayer Leverkusen bu dakikalarda Bayern'in baskısından kurtulup rakip ceza alanı önünde önemli silahı Hakan Çalhanoğlu'nun serbest vuruşlarından yararlanabileceği faul pozisyonları yaratamadı. Bayern Münih skoru son dakikaya kadar korumayı başardı.

Bayern Münih bu sonuçla puanın 36 yaparak ikinci Wolfsburg'un 7 puan önünde liderliğini devam ettirirken ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Üçüncü sezon yenilgisini alan Bayer Leverkusen ise dördüncü sıraya geriledi.

Schalke eski hocasını üzdü

Schalke, eski teknik direktörü Huub Stevens'ı üzdü. Stuttgart Stevens yönetiminde sahasında çıktığı ilk maçta Schalke'ye 4-0 yenildi. Henüz ilk dakika dolmadan Schalkeli Eric Maxim Choupo-Moting takımın 1-0 öne geçirdi. 10 dakika sonra Max Meyer farkı 2'ye yükseltti. Choupo-Moting 21 ve 61'inci dakikalarda rakip fileleri bir kez daha havalandırarak farklı skorun oluşmasında başrolü oynadı. Günün bir başka başarılı ismi üç golü hazırlayan Tranquillo Barnetta oldu. Schalke bu sonuçla aynı puana ulaştığı Bayer Leverkusen ile dördüncü sırayı paylaşırken, geçen hafta yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Freiburg'u farklı mağlup eden Stuttgart'ta Stevens etkisi kısa sürdü. 12 puanda kalan kırmızı-beyazlılar lig sonunculuğunu devraldı.

Derbi mücadelesinin galibi Wolfsburg

Günün bir başka kazanan ekibi Wolfsburg oldu ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. ‘Kurtlar' Aşağı Saksonya derbisinde Hannover'i sahasında 3-1 yendi. Savunmanın bir anlık hatasından yararlanan konuk takımın Belçikalı oyuncusu Kevin de Bruyne erken bir golle takımını öne geçirdi (4.). Devrenin sonuna doğru dengeyi kuran ev sahibi takım Joselu'nun kafa golüyle beraberliği sağladı (45+1). Oyunu kontrolünde tutan Wolfsburg'un skoru yeniden lehine çevirmesi uzun sürdü. Tecrübeli teknik adam Dieter Hecking'in yaptığı yerinde müdahaleler takımına maçı getirdi. 67'nci dakikada oyuna dahil olan Bas Dost iki dakika sonra skoru 2-1'e taşırken (69.), 82'nci dakikada oyuna giren Max Arnold üç dakika sonra 3-1'lik skoru belirledi (85.).

Mönchengladbach kazanmayı hatırladı

Borussia Mönchengladbach ligde üst üste aldığı 3 mağlubiyet sonrası yeniden kazandı. ‘Taylar' Hertha Berlin'e 3-2'lik skorla üstünlük sağladı. Lucien Favre'ın ekibi Tony Jantschke'nin golüyle henüz 9'uncu dakikada öne geçti. Julian Schieber devrenin bitimi öncesi Hannover'e beraberliği getirdi (45.). Ev sahibi takım ikinci yarıdaki etkili oyununun karşılığını almakta geçikmedi. 53'te Brezilyalı Raffael skoru 2-1'e taşırken 83'te Belçikalı Thorgan Hazard farkı ikiye yükseltti. Salomon Kalou'nun uzatma dakikalarında kaydettiği penaltı golü başkent ekibine puan getirmeye yetmedi. Hertha Berlin'in pazar maçları sonrası düşme hattına iyice yaklaşması muhtemel.

Augsburg'un yükselişi sürüyor

Köln deplasmanında son dakika golüyle 2-1 kazanan Augsburg ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve puan cetvelinde üçüncü sıraya yükseldi. Bu kulüp tarihi için bir ilk. Anthony Ujah ile erken bir gol bulan ev sahibi takım (13.) bu üstünlüğünü koruyamadı. Sırp Nikola Djurdjic'in ilk Bundesliga golüyle önce beraberliği sağlayan Augsburg (53.), 90'ıncı dakikada Alexander Esswein'ın golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Köln ile birlikte lige bu sezon yükselen Paderborn da aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkat çekiyor. Freiburg'u ağırlayan ligin mütevazı takımı, sahasındaki ikinci sezon yenilgisini almaktan son dakikada Elias Kachunga'nın golüyle kurtuldu (89.). Konuk takımın golünü 18'inci dakikada penaltıdan Vladimir Darida kaydetti.

Cuma günü oynanan haftının açılış maçında Borussia Dortmund Hoffenheim'ı 1-0 yenerek rahat bir nefes aldı ve puan cetvelinin son sırasından kurtuldu. Rakibi karşısında hakettiği bir galibiyet alan Dortmund'a 3 puanı getiren golü İlkay Gündoğan (17.) kaydetti.

Frankfrut Werder Bremen'e karşı

14'üncü hafta Pazar günü (07 Aralık) oynanacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. TSİ 16:30'da başlayacak olan günün ilk maçında Hamburg Mainz'ı ağırlarken, TSİ 18:30'da Eintracht Frankfurt'un konuğu Werder Bremen olacak.