Bayern istediğini aldı



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih, ikinci tur ilk maçında İngiliz temsilcisi Arsenal'a konuk oldu. Emirates Stadyumu'ndaki mücadele, konuk Bayern'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaçan penaltıların olduğu ve kırmızı kartın çıktığı çekişmeli maçta Bayern Münih'in gollerini gecenin başarılı isimlerinden Toni Kroos (54.) ve oyuna sonradan giren Thomas Müller, bitime iki dakika kala attı (88.).

Maçta her iki takım da birer penaltı atışından yararlanamazken, ev sahibi Arsenal 38'inci dakikadan itibaren sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Karşılaşmaya hızlı ve etkili başlayan Arsenal, biri penaltıdan olmak üzere ilk dakikalarda 3 net fırsat yakaladı. Ancak Bayern'in milli kalecisi Manuel Neuer, bu pozisyonlarda rakip takıma gol şansı vermedi.

Henüz ilk iki pozisyonu savuşturan tecrübeli file bekçisi, 9'uncu dakikada Jerome Boateng'in ceza alanı içinde Mesut Özil'i düşürmesiyle rakip takımın kazandığı penaltıda da geçit vermedi. Yine Mesut Özil'in kullandığı penaltıyı Neuer kurtardı.

Daha sonra oyunda dengeyi kuran Bayern bu kez bir penaltı atışından yararlanamadı. Konuk takım, Arsenal kalecisi Wojciech Szczesny'in kendi ceza alanı içinde Arjen Robben'i düşürmesiyle bir penaltı kazandı. Atışı kullanan David Alaba topu direğe nişanlayınca Bayern de bir golden oldu (40.).

Bayern avantajını iyi kullandı

İlk yarısı beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısında Bayern Münih bir kişi üstün oynamanın avantajını iyi kullandı ve önce Toni Kroos'un ceza alanı dışından yaptığı şık vuruşla, ardından 64'üncü dakikada Mario Mandzukic'in yerine oyuna dahil olan Thomas Müller'in ceza alanı içinde kafa vuruşundan bulduğu gollerle sonuca gitti.

Arsenal'da Alman milli oyunculardan Lukas Podolski yedek kulübesinde beklerken, Per Mertesacker 90 dakika forma giydi.

Maç sırasında bir topu da direkten dönen Toni Kroos, “Bu tur için garanti bir skor değil” derken kaptan Phillip Lahm da “Deplasman için çok iyi bir skor. Ancak bu skora bakıp rehavete kapılmamamız gerektiğini Arsenal geçen sezonki maçta gösterdi” diye konuştu. Bayern Münih, geçen sezonki ikinci tur maçında yine Londra temsilcisiyle eşleşmiş, deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazandıktan sonra kendi evinde 2-0 kaybederek turu zorlukla atlamıştı. Bu maçın rövanşı 11 Mart Salı günü yapılacak. Maçın başlama saat TSİ 21:45.

Atletico Madrid altın buldu

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer maçı da deplasman ekibinin üstünlüğüyle sona erdi. İtalyan temsilcisi Milan ile İspanyol Atletico Madrid arasındaki mücadele, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi takım özellikle ilk yarıda Brezilyalı yıldızı Kaka ile önemli fırsatlar bulsa da sonuca gitmeyi başaramadı. İkinci yarıda oyunu rölantiye alan Arda Turanlı Madrid ekibi, 83'üncü dakikada Diego Costa'nın kafa vuruşuyla 1-0 üstünlüğü yakaladı ve maç bu skorla sona erdi. Arda Turan 75'inci dakikada yerini Cristian Rodriguez'e bıraktı. Karşılaşmanın rövanşı 11 Mart Salı TSİ 21:45'te Atletico'nun Vicente Calderon Stadı'nda oynanacak.