Bayern ikinci turda



Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst üste yedinci kez ikinci tura çıkmayı başardı. Almanya’nın şampiyonluk rekortmeni, Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta İtalya’nın Roma takımını 2-0 yenerek dördüncü grup maçında dördüncü galibiyetini aldı. Bavyera ekibi bu sonuçla grup liderliğini de garantiledi.

68 bin kişinin izlediği E grubu mücadelesinde golleri Franck Ribery (38.) ve Mario Götze (64.) kaydetti. Mide-bağırsak enfeksiyonu geçiren Arjen Robben’in yer almadığı karşılaşmaya Ribery ilk 11’de başladı. Maçın en iyi isimlerinden olan David Alaba ise 81’nci dakikada sakatlanarak oyunu terk etti. Alaba’nın iyileşmesi zaman alacak.

Dört maç sonunda grupta 11 gol atıp kalesinde 1 gol gören Bayern Münih 12 puanla grup liderliğini sürdürdü. Grubun diğer mücadelesinde CSKA Moskova gecenin sürpriz sonuçlarından birine imza atarak İngiliz ekibi Manchester City’yi sahasında 2-1 yendi. E grubunda ikinci Roma ve üçüncü CSKA’nın 4’er son sıradaki Manchester’in 2 puanı var.

Schalke turu zora soktu

G grubunda mücadele eden Alman temsilcisi Schalke ise öne geçtiği maçta Sporting Lizbon’a 4-2 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldı. Ev sahibi Portekiz ekibi Naby Sarr (26.), Jefferson (52.), Nani (72.) ve Islam Slimani’nin (90+1) golleriyle sonuca giderken Schalke’nin golleri Slimani kendi kalesine (17.) ve Dennis Aogo (88.) kaydetti.

Schalke Sporting karşısına hafta içinde lig maçında sakatlanan ve baldırından bir operasyon geçiren genç yıldız Julian Draxler de dahil olmak üzere yedi oyuncusundan yoksun çıktı. Kaptan Höwedes karşılaşma sonrası “çok kolay goller yedik ve çok saçma bir yenilgi oldu” değerlendirmesinde bulundu. Mavi-beyazlılar 25 Kasım’da sahasındaki maçta grubun favorisi ve lideri Chelsea karşısında zorlu bir mücadele verecek. Grubun diğer maçında Maribor ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.

G grubunda Chelsea 8 puanla lider. İkinci Schalke'nin 5, üçüncü Sporting Lizbon'un 4 ve son sıradaki Maribor'un 3 puanı var.

Messi rekora ortak oldu

Bayern Münih'in yanı sıra Barcelona, Paris St. Germain ve Porto da ikinci tura çıkmayı garantileyen ekipler oldu. Barcelona Ajax deplasmanında 2-0 kazandı. Takımının 2 golünü de kaydeden Lionel Messi 71 golle Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan İspanyol Raul Gonzales'in rekorunu egale etti. APOEL'i 1-0 yenen Paris St. Germain F grubunda 10 puanla lider. 9 puanlı Barcelona ikinci. H grubunda Athletic Bilbao'yu sahasında 2-0 yenen Porto ise 10 puanla liderliğini korudu.