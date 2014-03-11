Bayern bu kez temkinli



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur rövanş mücadeleleri bu akşam oynanacak iki karşılaşmayla başlıyor. Son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Arsenal'ı bu kez Allianz Arena'da ağırlıyor.

Son derece formda olan Bayern Münih, İngiliz rakibi karşısında favori ve gözünü çeyrek finale dikti. Bundesliga'da oynadığı son 16 maçın tamamını kazanan Pep Guardiola'nın ekibi, son yedi maçta da rakip fileleri 28 kez havalandırdı.

Buna rağmen İspanyol teknik adam temkinli ve takımını geçen sezonki maçı hatırlatıp uyarıyor. Mart 2013'te Bayern Münih yine ikinci turda karşı karşıya geldiği rakibini Londra'da 3-1 yenmiş herkes tura kesin gözüyle bakmıştı. Ancak Arsenal Münih'te oynanan maçı 2-0 kazanmış ve Bayern Münih deplasmandaki gol sayısı avantajıyla kıl payı tur atlamıştı.

‘Dersimizi aldık'

Rakiplerinin çok kaliteli bir takım olduğunu söyleyen teknik direktör Pep Guardiola, “Zamana oynamaya ve skoru korumaya çalışırsak büyük sorun yaşayabiliriz” uyarısında bulundu.

Orta sahanın başarılı ismi Toni Kroos da “2-0 her zaman tehlikeli bir sonuç. Kazanmak için oynayacağız. Geçen yıldan dersimizi aldık” değerlendirmesi yaptı.

Bayern Münih'te milli savunmacı Holger Badstuber de uzun bir sakatlık döneminden sonra yeniden oynayabilecek durama geldi.

TSİ 21:45'te başlayacak olan Bayern Münih – Arsenal mücadelesini Norveçli hakem Svein Oddvar Moen yönetecek. Ev sahibi takımın maça şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

Bayern Münih: Neuer - Rafinha, Boateng, Dante, Alaba - Lahm - Robben, Thiago, Kroos, Ribery - Müller (Mandzukic).

Alman milli takımının üç önemli ismi Mesut Özil, Per Mertesacker ve Lukas Podolski'nin formasını giydiği Arsenal'ın en büyük kozu orta sahadaki yıldızı Mesut Özil olacak.

Türk asıllı oyuncu ilk maçta Bayern karşısında bir penaltı kaçırmış ve kötü futbolu nedeniyle eleştiri almıştı. İngiliz temsilcisinin Bayern Münih karşısında mücadele edeceği muhtemel kadro ise şöyle:

Arsenal: Fabianski - Sagna, Mertesacker, Koscielny, Gibbs - Arteta, Flamini - Santi Carzola, Özil, Oxlade Chamberlain (Podolski) - Giroud.

Ardalı Atletico Madrid tur peşinde

Günün bir diğer rövanş mücadelesi Türk milli oyuncu Arda Turan'ın da formasını giydiği İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile İtalyan ekibi Milan arasında oynanacak. Atletico Madrid, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği rakibini sahasında da mağlup edip çeyrek finale çıkmayı hedefliyor.

Madrid'in Vicente Calderon stadında oynanacak olan maçı İngiliz hakem Mark Clattenburg'un yönetecek. Mücadelenin başlama saat TSİ 21:45.