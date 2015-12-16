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Dünya
Deutsche Welle

Bayer'in doğum kontrol hapına dava

Almanya'da bir kadın Bayer'in ürettiği 'Yasminelle' adlı doğum kontrol hapı nedeniyle akciğer embolisi geçirdiğini belirterek tazminat davası açtı.

16 Aralık 2015 22:45


Baden Württemberg Eyaleti'nde yaşayan 31 yaşındaki Felicitas Rohrer'in açtığı tazminat davası, Baden Württemberg Eyaleti'ne bağlı Waldshut-Tiengen Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüşülecek. Davacı Rohrer dava dilekçesinde, Bayer firmasının ürettiği Yasminelle adlı doğum kontrol hapını kullandığını ve hapın yan etkileri yüzünden ağır bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Söz konusu hapta bulunan Drospirenon maddesinin emboli riskini artırdığına dikkat çeken Rohrer, hapı almaya başladıktan sonra 2009 yılında akciğer embolisi geçirdiğini ve hayati tehlike atlattığını belirtti. Davacı bu nedenle Bayer firmasından 200 bin euro maddi tazminat talebinde bulundu.

Bayer firması yaptığı açıklamada, iddiaların temelsiz olduğunu savundu. Firma, bilimsel verilerin doğum kontrol hapının doğru alındığı takdirde bir tehlike oluşturmadığını gösterdiğini kaydetti. Bayer söz konusu hapın 100'den fazla ülkede milyonlarca kadın tarafından kullanıldığını belirtti. Davacı Rohrer tazminat talebinin yanı sıra Bayer'in söz konusu hapı piyasadan çekmesini de talep ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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