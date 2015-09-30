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Spor
Deutsche Welle

Bayer üzgün, Bayern mutlu

Şampiyonlar Ligi’nde Bayer Leverkusen son şampiyon Barcelona karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Bayern Münih, Dinamo Zagrep’i 5 golle uğurladı. Gecede sürpriz sonuçlar da vardı.

30 Eylül 2015 13:40


Bayer Leverkusen Barcelona karşısında tarihi bir süprizi kaçırdı. Alman temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu ikinci maçında konuk olduğu İspanyol ekibi Barcelona karşısında öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

Bayer Leverkusen 22’nci dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı köşe vuruşunda Kyrgiakos Papadopoulos’un kafa golüyle öne geçti. Takımın yeni transferi Javier Hernandez 50’nci dakikada farkı 2’ye çıkarabileceği çok önemli bir fırsatı harcadı. Ve sonunda Katalan ekibi, süper yıldızı Lionel Messi’nin sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta kalitesini ve tecrübesini konuşturmasını bildi. Barcelona sadece iki dakika içinde Sergi Roberto (80.) ve Luis Suarez’in golleriyle (82.) sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Grubun diğer mücadelesinde Belarus ekibi BATE Borisov gecenin sürpriz sonuçlarından birini alarak İtalyan temsilcisi Roma’yı 3-2 mağlup etti. E grubunda Barcelona 4 puanla lider, Bayer ve BATE 3’er puanla iki ve üçüncü sırada yer alırken 1 puanlı Roma sonuncu.

Golün adı Lewandowski

F grubunda mücadele eden Bayern Münih ise gecenin en farklı sonucunu aldı. Alman temsilcisi Dinamo Zagreb’i ağırladığı karşılaşmayı rahat bir oyundan sonra 5-0 kazandı. Henüz yarım saat dolmadan rakibi karşısında 4-0’lık üstünlük yakalayan Bavyera ekibinde goleri Douglas Costa (13.), Robert Lewandowski (22./28./55.) ve Mario Götze (25.) kaydetti.

Karşılaşmayı değerlendiren kaptan Philipp Lahm “En başından konsantre olup bulduğunuz gol fırsatlarını da kaçırmazsanız maçı ilk yarım saatte çevirirsiniz” dedi.

F grubunun diğer maçında gecenin bir başka sürpriz sonucu alındı. İngiliz temsilcisi Arsenal, kendi evinde Yunan ekibi Olympiakos’a 3-2 mağlup olarak ikinci grup maçından da puan çıkaramadı. Bu grupta Bayern Münih 6 puanla lider, 3’er puanlı takımlardan Olympiakos ikinci, Dinamo Zagreb üçüncü. Son sıradaki Arsenal’in puanı yok.

Toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H grupları ikinci maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

E grubu: BATE Borisov 3 – Roma 2, Barcelona 2 – Bayer Leverkusen 1

F grubu: Arsenal 2 – Olympiakos 3, Bayern Münih 5 – Dinamo Zagreb 0

G grubu: Porto 2 – Chelsea 1, Maccabi Tel Aviv 0 – Dynamo Kiev 2

H grubu: Lyon 0 – Valencia 1, Zenit 2 – Gent 1

Bu akşamın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne bu akşam A, B, C ve D gruplarında ikinci maçlar oynanacak. TSİ 19:00’da başlayacak olan Astana-Galatasaray dışındaki tüm karşılaşmalar TSİ 21:45’te oynanacak. Program şöyle;

A grubu: Malmö – Real Madrid, Shakhtar Donetsk – Paris St.Germain

B grubu: CSKA Moskova – PSV Eindhoven, Manchester United – Wolfsburg

C grubu: Astana – Galatasaray, Atletico Madrid – Benfica

D grubu: Mönchengladbach – Manchester City, Juventus - Sevilla

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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