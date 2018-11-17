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Bayburt'ta karla mücadele sürüyor

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’ta belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

17 Kasım 2018 14:54

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT’ta belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Ekipler, kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise yer yer 60 santime ulaşan kar nedeniyle yolların kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.
Kentte, etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise yer yer 60 santime ulaştı. Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent merkezinde yolların açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, kaldırımlardaki karları temizleyerek, vatandaşların ulaşımlarını daha kolay sağlayabilmesi adına çaba sarf ediyor.

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