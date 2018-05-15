Bayburt - Düzcespor: 1-2

BAYBURT,(DHA)

STAT: Bayburt Genç Osman

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Kamil Çetin (xx), Sezgin Çınar (xx)

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: İsmet Yumakoğulları (xx), Mert Özyıldırım (x) (Dk. 46 Ali Kemal Yükseker xx), Özkan Toprak (xx), Rahmi Muhammet Akyazı (xx), Hasan Güleryüz (xx), Haci Şükrü Çiçek (x) (Dk. 56 Eren Açıkgöz xx), Zafer Aydoğdu (xx), Güney Tutcuoğlu (xx), Aykut Sarıdoğan (xx) (Dk. 69 Nazif Şener x), Coşkun Yılmaz (xx), Güray Gazioğlu (xx)

DÜZCESPOR: Ali Alper Doğan (xx), Hüseyin İriç (xx), Serhat Baştan (xxx), Bedri Evren (xx), Çağrı Tekin (xx), Buğra Temel (xx) (Dk. 78 Ahmet Üner xx), Mustafa Bedirhan Çelik (xx) (Dk. 90 İsmail Türk), Tayfun Yanar (xxx), Zihni Aydın (xx), Burçak Özkanca (xx), Oktay Gümüş (xx)

GOLLER: Dk. 74 (P) Eren Açıkgöz (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor) - Dk. 51 Tayfun Yanar, Dk. 67 Serhat Baştan (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Coşkun Yılmaz, Rahmi Muhammet Akyazı, Güray Gazioğlu, Ali Kemal Yükseker (Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor) - Hüseyin İriç, Burçak Özkanca, Çağrı Tekin, Ali Alper Doğan (Düzcespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Düzcespor, ilk maçta sahasında 1-0 yendiği Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor\'u deplasmanda da 2-1 mağlup ederek play-off finaline yükselmeyi başardı.