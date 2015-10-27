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Dünya
Deutsche Welle

Bavyera'dan sığınmacı isyanı

Almanya'nın Bavyera eyaleti sığınmacı akınına karşı sesini giderek daha fazla yükseltiyor. Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, Avusturya yönetimini ve Merkel'den de akını bir an önce sınırlandırmasını istedi.

27 Ekim 2015 12:17


Almanya'nın Avusturya sınırındaki Bavyera eyaleti, sığınmacı akınına karşı daha etkin önlemler alınmasını istiyor.

Avusturya yönetimini sığınmacı akınında gerekli koordinasyonu sağlayamamakla suçlayan Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, bunun aynı zamanda Başbakan Angela Merkel'in de bir yükümlülüğü olduğunu belirtti.

Passauer Neuen Presse gazetesine konuşan Seehofer, Avusturya'nın tutumunun komşuluk ilişkilerine yük olduğunu söyledi.

"Bu Merkel'in görevi"

Viyana ile bu konuda konuşmanın Merkel'in görevi olduğunu ifade eden Seehofer, "Merkel, Avusturya Başbakanı Werner Faymann'la 4 Eylül'de sınırların açık tutulması politikası uygulanması konusunda bir karar verdi.

Dolayısıyla bu konuyu ancak Başbakan sona erdirebilir ve sona erdirmek zorundadır" diye sözlerini sürdürdü.

Bu konunun çözümünün Merkel ve Faymann'da olduğunu vurgulayan Seehofer, "4 Eylül'de sınırların iki başbakan tarafından açılması için bir telefon yeterliydi, şimdi de bir telefon yeterlidir" dedi.

Talebinin sığınmacı akınının genel olarak sınırlandırılması ve kontrol altına alınması olduğunu ifade eden Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyaleti Başbakanı Seehofer, Balkan güzergahı üzerinden kontrolsüz geçişlerin derhal durdurulmasını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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