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Dünya
Deutsche Welle

Bavyera'da bebek cesetleri bulundu

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki bir evde 'muhtemelen yedi' bebeğe ait cesetler bulunduğu bildirildi. Olayın ayrıntıları belirsizliğini korurken, kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi için adli tıp raporu bekleniyor.

13 Kasım 2015 17:02


Almanya'nın Bavyera eyaletinde Oberfranken bölgesindeki bir evde 'muhtemelen yedi' bebek ceseti bulunduğu bildirildi. Savcılık ve polis yetkilileri, Çek cumhuriyeti sınırında Wallenfels kasabasındaki bir evde bulunan bebek cesetleri ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, eskiden evde oturan 45 yaşındaki kadına henüz ulaşılamadığını, bu nedenle kadının sorgulanamadığını belirtti. Polis sözcüsünün verdiği bilgilere göre, 45 yaşındaki kadın yedi bebeğin annesi olabilir.

Adli tıp raporu bekleniyor

Wallenfals kasabası sakinlerinden biri, perşembe gün polisi aramış ve evde bir bebek cesedinin kalıntılarını gördüğünü bildirmişti. Bunun üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlilerinin evin bir odasında bebek cesetleriyle karşılaştığı açıklandı. Polis ve savcılığın verdiği bilgilere göre, soruşturma şu anda 'muhtemel yedi ceset' üzerine yoğunlaşıyor.

Otopsi işlemlerine başlandığı, adli tıp raporunun ise gelecek hafta başından önce açıklanmasının beklenmediği ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya BavyeraBavyeraOberfrankenWallenfelsDeutsche Welle Türkçe afp/dpa BÖ/ÇA

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