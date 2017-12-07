Batman'da Amerika ve İsrail protesto edildi

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- AMERİKA\'nın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması, Batman\'da yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı gösteri ile protesto edildi.

Batman Düşünce ve İnanç Platformu üyeleri öncülüğünde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, Atatürk Parkı önünde toplandı. Kudüs ile ilgili şiirlerin okunması ardından konuşan Batman Düşünce ve İnanç Platformu dönem sözcüsü Mehmet Ergin, şöyle dedi:

\"Kudüs\'ü işgal eden İsrail\'e, İsrail\'e destek veren ABD\'ye ve sessiz kalarak destek veren devletlere sesleniyoruz; Kudüs, Müslümanlar\'ın ilk kıblesi ve kanayan yarasıdır. İnsanlığın ortak mirası olan Kudüs\'ün özgürlüğü, Müslümanlar için cihad sebebidir ve imanlarının bir parçasıdır. ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasına karar vermesi dünya barışını dinamitlemiştir. Bir kez daha görülmüştür ki Trump, siyonizmin kuklası olarak görev yapmakta ve İslam alemini oyalamakta, attığı her adımla Müslümanların nabzını yoklamaktadır. ABD\'nin kararı, üç din için manevi ve tarihi kıymete sahip, barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüşmüştür.\"

Basın açıklaması ardından toplananlar Kudüs için dua okuyarak sessizce alandan ayrıldı.

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