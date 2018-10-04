Batman'da 7 asker şehit oldu

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında 1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş, 7 asker şehit oldu.

Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirildiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan ilk açıklama şöyle:



"İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.



Kamuoyuna duyurulur."

Valiliğin bu açıklamasının ardından şehit olan asker sayısının 7'ye yükseldiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya adresi Twitter üzerindne konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şehit ailelerine baş sağlığı diledi. Kalın, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar al bayrağımız özgürce dalgalanmaya devam edecek" diye yazdı.