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Deutsche Welle

Batı'ya müdahale çağrısı

Ukrayna'da güvenlik güçleriyle muhalifler arasında çatışmalar tırmanırken, hükümet meclisi gece acil oturuma çağırdı. Muhalefet liderlerinden Kliçko ise Batı'ya müdahale çağrısı yaptı.

19 Şubat 2014 00:28


Başkent Kiev'de, İçişleri Bakanlığı'nın salı günü verdiği ültimatomun sona ermesiyle birlikte, meydanı terk etmeyen göstericilerle güvenlik güçleri arasında yeniden çatışmalar başladı.

Muhalefet liderlerinden Vitali Kliçko, meydana kurulmuş bir sahnede yaklaşık 25 bin hükümet karşıtına seslenerek meydanı terketmeme çağrısı yaptı. Demokratik ülke liderlerinin 'kanlı bir diktatörün halkını nasıl öldürdüğüne seyirci kalamayacağını' söyleyen Kliçko, Batılı devletlere Ukrayna'ya müdahale çağrısında bulundu. Vitali Kliçko, hükümetin Maidan Meydanı'nda, kan dökerek ve şiddete başvurarak aktivistlerin eylemlerine son verebilmek için kasten provakasyona başvurduğunu öne sürerek Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'i 'insanlığa karşı suç işlemekle' suçladı.

Mecliste acil oturum

İktidar partisinden milletvekili Nikolay Rudkovski, meclisin salı gecesi saat 22.00'de özel oturuma çağrıldığını açıkladı.

Ülkede salı günü sabah saatlerinde başlayan sokak çatışmalarında aralarında iki polisin bulunduğu dokuz kişinin öldüğü, en az 300 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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