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Dünya
Deutsche Welle

Batı'da barış Doğu'da savaş

Batı dünyasında barış hakim olurken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da çatışmalar giderek şiddetleniyor. Dünya genelinde 2014’te 180 bin kişi hayatını kaybetti.

17 Haziran 2015 19:48

Avustralya Ekonomi ve Barış Enstitüsü‘nün yıllık araştırmasının sonuçlarına göre, dünyanın barış içinde
yaşayan ülkeleri ile savaş ve iç savaş halindeki ülkeleri arasındaki uçurum giderek artıyor.
Çatışmalar, mültecilerin durumu ve sınır ötesi çatışmalara katılım gibi göstergeleri baz alarak 162 ülkedeki
gelişmeleri irdeleyen çalışmaya göre, 81 ülkede durum 2013'e kıyasla daha barışçıl bir hal
kazanırken, 78
ülkede daha da kötüleşti. Üç ülkede ise durum değişmeden kaldı.
Suriye'de durum kötüleşiyor
Araştırmaya göre, çatışma ve şiddetten en çok etkilenen ülkeler Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da bulunuyor.
Bu bölgelerde durumun 2008'den beri hiç olmadığı kadar kötü olduğu kaydedildi.
Suriye, daha bir önceki yıl Irak ve Afganistan'dan sonra son sıraya yerleşmişti. Araştırmacılar, IŞİD terör
örgütünün huzursuzluk ve istikrarsız bir ortam yarattığı Libya'nın durumunda da kötüleşme
kaydetti.
Avrupa'da barış
İzlanda, Danimarka ve Avusturya Avrupa'da en barışçıl ülkeler sıralamasında ilk üçte
yer alıyor.
Almanya ise 16'ncı sırada. Ancak bu barışçıl
kıta da geçtiğimiz aylarda bazı şiddet olaylarına maruz kaldı.
Paris'te ocak ayındaki Charlie Hebdo saldırısı
ve bir süre sonra Kopenhag'da yaşanan terör saldırısı
Fransa ve Danimarka'nın sıralamada gerilemesine yol açtı.
Araştırmaya göre, Avrupa'da terör tehdidi de giderek artıyor.
50 milyon evini terk etti
2014 yılında 20 binden fazla insan terör nedeniyle hayatını kaybetti. Bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 9
artış
anlamına geliyor. En fazla ölüm olayı ise Irak, Afganistan, Pakistan, Nijerya ve Suriye'de meydana geldi.
Irak, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde silahlı çatışma
sonucu ölen insanların sayısı da artıyor. Toplamda 180
bin ölümden 71 bini Suriye'de meydana geldi.
Araştırmaya göre, 50 milyondan fazla insan geçen yıl ülkesini terk etti ya da ülke içinde evinden ayrıldı. Bu
İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en
büyük oran.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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