Batı'da barış Doğu'da savaş

Avustralya Ekonomi ve Barış Enstitüsü‘nün yıllık araştırmasının sonuçlarına göre, dünyanın barış içinde

yaşayan ülkeleri ile savaş ve iç savaş halindeki ülkeleri arasındaki uçurum giderek artıyor.

Çatışmalar, mültecilerin durumu ve sınır ötesi çatışmalara katılım gibi göstergeleri baz alarak 162 ülkedeki

gelişmeleri irdeleyen çalışmaya göre, 81 ülkede durum 2013'e kıyasla daha barışçıl bir hal

kazanırken, 78

ülkede daha da kötüleşti. Üç ülkede ise durum değişmeden kaldı.

Suriye'de durum kötüleşiyor

Araştırmaya göre, çatışma ve şiddetten en çok etkilenen ülkeler Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da bulunuyor.

Bu bölgelerde durumun 2008'den beri hiç olmadığı kadar kötü olduğu kaydedildi.

Suriye, daha bir önceki yıl Irak ve Afganistan'dan sonra son sıraya yerleşmişti. Araştırmacılar, IŞİD terör

örgütünün huzursuzluk ve istikrarsız bir ortam yarattığı Libya'nın durumunda da kötüleşme

kaydetti.

Avrupa'da barış

İzlanda, Danimarka ve Avusturya Avrupa'da en barışçıl ülkeler sıralamasında ilk üçte

yer alıyor.

Almanya ise 16'ncı sırada. Ancak bu barışçıl

kıta da geçtiğimiz aylarda bazı şiddet olaylarına maruz kaldı.

Paris'te ocak ayındaki Charlie Hebdo saldırısı

ve bir süre sonra Kopenhag'da yaşanan terör saldırısı

Fransa ve Danimarka'nın sıralamada gerilemesine yol açtı.

Araştırmaya göre, Avrupa'da terör tehdidi de giderek artıyor.

50 milyon evini terk etti

2014 yılında 20 binden fazla insan terör nedeniyle hayatını kaybetti. Bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 9

artış

anlamına geliyor. En fazla ölüm olayı ise Irak, Afganistan, Pakistan, Nijerya ve Suriye'de meydana geldi.

Irak, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde silahlı çatışma

sonucu ölen insanların sayısı da artıyor. Toplamda 180

bin ölümden 71 bini Suriye'de meydana geldi.

Araştırmaya göre, 50 milyondan fazla insan geçen yıl ülkesini terk etti ya da ülke içinde evinden ayrıldı. Bu

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en

büyük oran.

