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Dünya
Deutsche Welle

Batı Balkanlara destek sözü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Batı Balkan Ülkeleri Konferansı'nda Almanya ve Avusturya'dan Batı Balkan ülkelerine destek vaadi geldi.

27 Ağustos 2015 22:16


Konferansın sonunda bir açıklama yapan Başbakan Angela Merkel, "Bizler bu ülkelerin umudunu, geleceğini desteklemeliyiz" dedi. Avusturyalı mevkidaşı Werner Faymann da ekonomi, ulaşım, enerji ve gençlik değişim programları alanlarında somut yatırım projelerinin yaşama geçirileceğini açıkladı.

Konferansta bölgeye yönelik sığınmacı akını da ele alındı. Ortadoğu'dan kaçan sığınmacıların Yunanistan, Makedonya ve Sırbistan üzerinden Batı Avrupa ülkelerine geçmek istemeleri bölge koşullarını olumsuz etkiliyor.

Aynı zamanda Balkanlarda yerleşik olan çok sayıda kişi de sığınmacı olarak Almanya'ya geliyor. Başbakan Merkel, toplantıda Balkan ülkelerinden yapılan sığınma başvurularının kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Balkan ülkeleri sığınmacılar konusunda güvenli ülkeler statüsünde yer alıyor.

Avusturya'da bir kamyonda çok sayıda sığınmacının cesedinin bulunmasına da değinen Merkel, olayı "Sarsıntı verici" olarak niteledi. Merkel, "Korkunç haber karşısında hepimiz sarsıldık" dedi. İnsan tacirleri tarafından kaçak yollardan Avusturya'ya getirildiği tahmin edilen en az 20 yabancının kamyon kasasında havasızlıktan boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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