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Spor

Batalla'ya sevgi seli

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Sezon sonunda Bursaspor'dan ayrılacak olan kaptan Pablo Martin Batalla'ya Bursa'daki son maçında yoğun ilgi gösterildi

13 Mayıs 2018 19:34

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Sezon sonunda Bursaspor\'dan ayrılacak olan kaptan Pablo Martin Batalla\'ya Bursa\'daki son maçında yoğun ilgi gösterildi.
Bursaspor, kaptanı Pablo Martin Batalla\'ya  veda ediyor. Yeşil beyazlı forma ile bugüne kadar 248 maça çıkan Arjantinli oyuncuya, 249\'uncu maçı olan Trabzonspor mücadelesinde Bursaspor Kulübü duygusal sürprizlere imza attı. Bursasporlu futbolcular sahaya ısınmaya çıkarken taraftarlar Batalla\'ya yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.
Bursasporlu oyuncuların ısınmalarını tamamlarının ardından ise Başkan Ali Ay saha kenarına geldi. Pablo Martin Batalla için özel yaptırılan formayı Arjantinli yıldıza takdim eden Başkan Ay, daha sonra deneyimli futbolcuyu kucakladı. Her iki takım da maç seranomisine çıkarken de her iki yarı sahaya da \'10\' numara yazılı Batalla\'nın formaları serildi. Maraton tribünlerinde ise taraftarlar ellerinde \'10 numara\' yazan dövizleri kaldırırken, Güney Kale Arkası tribünlerinde de ispanyolca \'Seni torunlarımıza anlatacağız büyük kaptan\' yazılı pankart açıldı.
Öte yandan Spor Toto Gelişim Ligi Elit U16 kategorisi oyuncuları kupa ile saha kenarında tur atarken, kupalarıyla birlikte Başkan Ali Ay ve Pablo Martin Batalla ile fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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